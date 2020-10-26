Эксперт назвал скупку оружия населением США подготовкой к гражданской войне

Массовая скупка оружия гражданами США является следствием импотенции правоохранительной системы их государства, неспособного справиться с этнической преступностью. Об этом в интервью ФАН заявил председатель регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Обстановка в Соединенных Штатах все сильнее напоминает прелюдию если не к гражданской войне, то к массовым вооруженным столкновениям точно. Как «черное, так и «белое» население активно скупает оружие и патроны: только за июль 2019 года легальные продавцы этого товара сделали 3,9 миллиона проверок по национальной базе (в США перед покупкой оружия происходит проверка покупателя на предмет его преступного прошлого или настоящего, а также психического состояния), что является абсолютным рекордом за всю историю страны.

Очевидно, события последнего года сильно повлияли на психику американцев: эпидемия коронавируса, движение Black Lives Matter и сформировавшиеся в ответ на него белые вооруженные группы народной милиции, не готовые сдавать свои позиции, а также исторические монументы и статуи (которые местные власти пытаются убрать для удовлетворения требований темнокожего населения и других радикально настроенных элементов) — все это, вне всякого сомнения, стало причиной милитаризации общества в США, которая может плохо закончится для американской государственности.

«Это действительно имеет место, — заметил Соловейчик. — Однако не будем забывать, что протестные настроения умело подогреваются командой кандидата на пост президента США Джозефа Байдена. Его люди используют реальные проблемы в социальной жизни Америки и возводят их в абсолют, всячески при этом политизируя, направляя против действующего главы государства Дональда Трампа».

Политолог призвал не забывать и про разыгравшуюся гонку за сенаторские кресла в американском парламенте, на которую демократы бросили все свои усилия, пытаясь изменить политический расклад, устоявшийся в Сенате США за последние шесть лет. Эксперт убежден, что обстановка в стране будет только обостряться в ближайшую неделю до выборов и еще несколько дней после них.

«Очевидно, что Демпартия совершенно не уверена в своей победе на выборах и прорабатывает дополнительный сценарий, включающий в себя массовые беспорядки и, возможно, даже гражданскую войну, — считает собеседник ФАН. — В этом и заключается политическая причина обострения».

Соловейчик напомнил и об объективных факторах кризиса в США: это и чудовищное неравенство, и расслоение по материальному признаку, и социальные проблемы, которые совершенно не решаются в крупных городах страны. Серьезной проблемой также являются массовый наплыв мигрантов и паразитирующее на теле американского государства негритянское и латиноамериканское население, живущее преимущественно на пособия по безработице.

«Ну и конечно же, этническая преступность, с которой полиция ничего не может поделать из-за обвинений в расизме и в «наступлении на равноправие», вынуждает белых граждан Соединенных Штатов брать вопросы собственной безопасности в свои руки (так, недавно вышел отчет по всем основным группам народной милиции, где была выставлена оценка вероятного сопротивления органам власти), — заметил политолог. — Когда люди видят, что стражи порядка не в состоянии справиться с уличными гопниками и организованной преступностью, они понимают, что никто, кроме них самих не защитит их дома и их семьи».

Эксперт назвал подобное «нормальным процессом», логичным для того положения, в котором оказалось современное американское общество.