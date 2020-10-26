Сельскохозяйственный маневр РФ становится серьезной проблемой для Франции

Париж, 26 октября. Французское издание Observalgerie опубликовало материал, посвященный сельскохозяйственному маневру России и проблемам, которыми он угрожает Парижу. Дело в том, что Москва готовится занять рынок Алжира, на котором доминирует Франция.

Недавно появилась информация о том, что российские производители пшеницы расширяют ареал поставок. Многие аналитики пришли к выводу, что этот факт серьезно помешает Франции, которая на протяжении долгого времени является главным поставщиком зерна в данную африканскую страну.

О появлении у российских экспортеров возможности участвовать в алжирских тендерах на поставки стало известно от заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина. Алжирское межпрофессиональное бюро по зерновым культурам предложило новые условия для импортных поставок пшеницы и конкурентной борьбы за рынок республики.

Теперь Франция и другие поставщики зерна из ЕС столкнутся с жесткой конкуренцией. После совершения сельскохозяйственного маневра и вывода на алжирский рынок недорогой продукции, Россия сможет «выдавить» европейцев и начать неплохо зарабатывать на поставке «хлеба» в Африку.

«Именно поэтому новость о предстоящем выходе россиян на рынок Алжира представляет собой реальную угрозу для французских и европейских экспортеров», — пишут журналисты.

Ранее один из представителей французских трейдеров уже заявил, что европейцам стоит искать альтернативные пути для продажи своего зерна. Только им алжирский рынок больше не принадлежит.

Стоит отметить, что на данный момент РФ производит не только энергоносители и сельскохозяйственную продукцию, но и весьма передовое оборудование. Как сообщалось ранее, Россия вышла в лидеры высокотехнологичных отраслей мировой экономики.