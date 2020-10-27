Как Турция пытается продвигать «мягкую силу» в Латинской Америке

17 октября 2020 года в колумбийском департаменте Норте-де-Сантандер, который находится совсем рядом с неспокойной венесуэльской границей, происходило нечто интересное. «Турецкое агентство по сотрудничеству и координации» (TIKA) передало в дар муниципалитетам Акари и Теорама несколько комплектов биомедицинского оборудования.

#ElDato | En cooperación con @Ejercito_CAAID, a través de su programa #FeEnColombia, y con el apoyo de @RenovacionCo, @Tika_Turkey realizó la donación de equipos biomédicos para los centros de salud de los municipios de @alcaldiahacari y @alcteorama en #NorteDeSatander. pic.twitter.com/i21i5R5vg1 — TIKA Colombia (@TIKAenColombia) October 17, 2020

Оно предназначалось для муниципальных медицинских центров и, согласно официальной повестке, «для улучшения качества жизни наиболее уязвимых общин субрегиона Кататумбо».

Este es un ejemplo del desarrollo de un proyecto articulado que busca fortalecer los centros de salud municipales en #NorteDeSatander, mejorando así, la calidad de vida de las comunidades mas vulnerables de la subregión Catatumbo. #PDET#FeEnColombia#CatatumboSostenible pic.twitter.com/rH1dhOwzMa — TIKA Colombia (@TIKAenColombia) October 17, 2020

Коренным народам Колумбии всегда жилось нелегко. А с тех пор как в стране началась гражданская война, именно индейцы оказались наиболее уязвимой частью колумбийского населения. Досталось им и со стороны правительства Колумбии, и американских военных, и наркокартелей.

Именно этим слоям населения последние годы помогает Турция. В подражание западным державам она решила действовать, продвигая модную нынче «мягкую силу» и используя для этого некоммерческие организации, главной из которых остается TIKA.

Telegram-канал «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает, зачем «Турецкое агентство по сотрудничеству и координации» (TIKA) помогает индейцам Латинской Америки, а также разбирается, при чем здесь амбиции президента Эрдогана и его знаменитая цитата «Америку открыли мусульмане».

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации было создано в 1992 году. Графа «О нас» на официальном сайте TIKA начинается с весьма примечательного абзаца:

«25 декабря 1991 года Союз Советских Социалистических Республик (СССР) распался, в результате чего многие страны Центральной Азии и Кавказа обрели независимость. Общий язык, общая социальная память и культура с этими странами, в состав которых входят Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Кыргызстан, открыли путь к возрождению двойственных и региональных отношений. Турция и страны Центральной Азии считают себя одной нацией, состоящей из разных стран».

Мимоходом высказавшись «и за себя, и за того парня», основатели TIKA сообщают, что из-за необходимости управления внешней политикой в социальной, экономической и культурной сферах как раз и было создано «Турецкое агентство по сотрудничеству и координации».

Целью TIKA в 1990-е годы было «создание собственной социальной структуры тюркских республик, устойчивое построение ими идентичности и устранение недостатков их технической инфраструктуры». Первый координационный офис TIKA открыли в Туркменистане, а после 1995 года организация приняла решение активизировать образовательную деятельности на «исконных землях» — Турция стала выделять инвестиции на строительство школ, библиотек, лабораторий, оснащать местные университеты техническим оборудованием.

Уже в 2002 году TIKA открыла 12 офисов, к 2011 году — 25, к 2012 году — 33. На сегодняшний день по всему миру действуют не менее 62 представительств TIKA со штаб-квартирой в Анкаре. Президент Агентства Сердар Кэм до 2018 года напрямую подчинялся премьер-министру Турции. После Референдума 2017 года агентство стало одним из подразделений Министерства культуры и туризма, и непосредственно подчиняется президенту Турецкой Республики. По сути это аналог российского Россотрудничества.

В 2014 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что именно мусульмане открыли Америку. Причем еще за три века до визита Христофора Колумба — в 1178 году. Каких-либо вменяемых доказательств, подтверждающих события славных дней прошлого, турецкий лидер не предъявил.

Позже Эрдоган высказывал весьма занимательные умозаключения о том, что сам Христофор Колумб был турецким шпионом (хотя великий первооткрыватель, будучи в свое время агентом венецианцев, сильно бы такому предположению удивился).

Большая часть мира встретила подобные заявления если не смехом, то как минимум вежливым недоумением, — но турецких политиков это не смутило, ведь подобные заявления в первую очередь были рассчитаны на турецкую общественность. Их цель — продемонстрировать широту национальных интересов, которые, как у любой порядочной державы, непременно должны охватывать несколько континентов.

О деятельности «Турецкого агентства по сотрудничеству и координации» сторонний наблюдатель может узнать только из турецких источников — сайтов самого TIKA, заявлений турецких министерств, а также проправительственного издания Daily Sabah (которое входит в холдинг, заместителем генерального директора которого является деверь Эрдогана).

Так вот Daily Sabah называет TIKA «одним из ключевых игроков Турции». Оно предлагает не только гуманитарную помощь, но и запускает долгосрочные проекты в сфере образования, здравоохранения и сельского хозяйства.

К 2018 году на территориях Латинской Америки от Мексики до Чили было реализовано 172 проекта TIKA.

Среди крупных успехов агентства протурецкие информационные ресурсы называют строительство школы в деревне Эль Орехон в колумбийском департаменте Антиокья. Эль Орехон иногда называют «самым заминированным местом Колумбии» — разминирование и очистка от неразорвавшихся бомб проводятся здесь по сей день, а Антиокья признана одним из департаментов, наиболее пострадавшим от военных действий.

В учебное заведение ходят дети из неблагополучных семей — других, впрочем, в Эль Орехоне и близлежащих поселках немного. На открытии школьникам подарили «Сказки о Ходже Насреддине» на турецком и испанском языках. То, что сам Ходжа Насреддин турком никогда не был, решили не уточнять.

TIKA расщедрилось и передало две небольшие лодки школе Эль Чарко Ла Трибуна — ранее ученикам приходилось использовать самодельные плоты, чтобы добраться до учебы.

Строительство школы в Эль Орехоне — жест красивый, если смотреть на него с далеких турецких берегов. Можно заявить о себя как о настоящем участнике колумбийского мирного процесса. Однако полагать всерьез, что так можно продвигать свое влияние, было бы достаточно наивно даже для турок.

Все дело сугубо в человеческом факторе — и турецкая культура, и амбиции Эрдогана колумбийским индейцам мало интересны. Они могли бы, конечно, выучить пару слов на турецком, чтобы поблагодарить за новую швейную машинку или санитайзеры, но не более. Турки в локальных подразделениях TIKA, безусловно, знают об этом, сделать в данной ситуации ничего не могут, но весьма вольготно себя чувствуют, распиливая государственный бюджет вдали от зоркого взгляда вождя новой Османской империи.

О многом говорит тот факт, что TIKA помогает именно индейцам. Озвучив свои амбиции «потомка первооткрывателей Америки», Эрдоган немедленно дал команду продвигать интересы Турции в воображаемых «колониях». Подчиненные отправились исполнять поручение, но быстро поняли, что правила игры в регионе задают вовсе не они.

Индеец, с точки зрения североамериканской политики, стоит по статусу даже ниже чернокожего населения. Может быть, дело в исторической инерции, однако факт остается фактом, пусть и не самым приятным, — в Латинской Америке спасать от голода индейцев куда менее престижно, чем бороться за права животных. То, что Турция взялась за это дело, означает, что в другие сферы ее просто-напросто не пустили те, кто действительно контролирует местную политику.

В TIKA, видимо, решили довольствоваться хотя бы этим и попытались расширить свою благотворительную «географию». В 2017 году «Турецкое агентство по сотрудничеству и координации» в сотрудничестве с американской некоммерческой организацией «Стратегия международного развития» (SID) профинансировало три проекта помощи фермерам из коренных общин Боливии, Перу и Гватемалы. Индейцы получили деревянные и металлические лузги для кофе, ветеринарные наборы, комбикорм, а также сельскохозяйственные машины для веяния, обмолотки и сортировки киноа.

Примечательно, что финансирование всех проектов TIKA с 2013 года проводилось через SID — на общую сумму около 341 766 долларов.

Не обошлось здесь и без «Турецкой коалиции Америки» — благодаря этой организации, позиционирующей себя «абсолютно независимой» от турецкого и американского правительств, SID получил от TIKA несколько грантов в размере 200 тысяч долларов. Разумеется, все средства предназначались индейцам американского штата Орегон, которые испытывают недостаток пресной воды.

Всемирная пандемия COVID-19 в данном случае пришлась как нельзя кстати — системы здравоохранения в большинстве стран Латинской Америки рухнули, надежды коренных общин на то, что им поможет изоляция, не оправдались, поэтому щедрости TIKA все были рады — как были бы рады и любой другой.

#AEstaHora | Ya se encuentran en #Chocó tres ventiladores mecánicos de cuidado intensivo para el Hospital San Francisco de Asís de #Quibdó, donados por la Agencia @Tika_Turkey en la lucha contra el #COVID19, y en articulación con @ViceColombia, @MinSaludCol y @APCColombia. pic.twitter.com/sxuU6i31UM — TIKA Colombia (@TIKAenColombia) August 21, 2020

TIKA подарила временному госпиталю в Боготе 250 коек с постельным бельем (сделав забавный акцент на том, что комплекты можно «использовать многократно даже после завершения пандемии»). Это позволило раструбить во всех турецких СМИ, что Турция якобы находится чуть ли не в «авангарде» борьбы с коронавирусом в Латинской Америке.

При этом при открытии такого временного госпиталя посол Турции Эсе Оцтюрк имел приятную беседу с мэром Боготы, губернатором столичного департамента Кундинамарка и чиновниками провинциального управления здравоохранения. Они рассказали ему о работе и организации больницы, а также о других нуждах и проблемах, в которых Турция могла бы помочь.

Мэр Боготы Клаудия Лопес назвала Турцию «одним из самых крупных спонсоров», а помощь TIKA — «одним из самых значительных событий». Само собой, все эти дифирамбы появились исключительно в турецких СМИ.

Позже директор колумбийского офиса TIKA Мехмет Сулку заявил, что кроме коек Турция отправит в Колумбию целых 500 продуктовых пайков, 500 коробок с медицинскими масками, перчатками и санитайзерами — все для подразделений Колумбийской армии, которые в разгар пандемии выполняют задачи на территориях коренных общин в столичном регионе.

Он также заявил, что TIKA сотрудничает с местными организациями департамента Казанаре в восточной Колумбии и стремится наладить стабильное производство масок в регионе.

Турция со своей «мягкой силой» ведет себя здесь как жена недавно разбогатевшего нувориша, которой внезапно захотелось завести карманную собачку — в результате шуму много, шерсть по квартире летает, а практической пользы никакой. А отношение к нуворишам как в аристократической среде, так и в большой политике всегда одинаковое — с ними вежливо раскланиваются, но всегда дают понять, где их место.

Подводя итоги, можно сказать, что идея Эрдогана о том, что «мусульмане открыли Америку» и являются «главными благодетелями бедняков в Западном полушарии», оседают в головах только у турецкой аудитории, — которая находится на безопасном для интеллектуального сознания расстоянии от Латинской Америки.

Попытки Турции сеять любовь к исламу в Латинской Америке сталкиваются с теми же проблемами, что и попытки продвигать «мягкую силу», например, в Киргизии начиная с середины 1990-х годов. Киргизам, как и латиноамериканским индейцам, нет дела ни до ислама (они в большинстве своим либо атеисты, либо язычники), ни до бесконечных денежных вливаний, которыми и в Киргизии, и в Латинской Америке занимаются все, кому не лень.

Помощь самым нищим слоям местного населения не принесет Турции никаких политических очков. Да, туркам позволили заниматься благотворительностью в чужой сфере влияния, — но сразу указали ту часть стола, под которой можно собирать крошки. Любые попытки изменить такое положение пресекут еще на подходе, и в Турции прекрасно это понимают.

Теоретически турки могут попытаться выйти на латиноамериканский наркорынок как крупные клиенты. Анкаре, которая вполне вольготно чувствует себя в другой географической точке мировых наркомаршрутов, это не нужно, — однако государство состоит в первую очередь из людей. Чиновники TIKA, — особенно те, кто не успел «попасть в долю» на европейском континенте, — вполне могут попытаться поправить свое материальное положение с помощью наркорынка в Латинской Америке.

Но и здесь их встретит та же проблема: Турция в Латинской Америке окажется в самом низу локальной политической иерархии, и любые попытки подняться выше встретят очень жесткое сопротивление. Противопоставить что-то в данный момент не готовы ни Анкара, ни ее чиновники, и это вряд ли изменится.