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Как Турция пытается продвигать «мягкую силу» в Латинской Америке

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Как Турция пытается продвигать «мягкую силу» в Латинской Америке

17 октября 2020 года в колумбийском департаменте Норте-де-Сантандер, который находится совсем рядом с неспокойной венесуэльской границей, происходило нечто интересное. «Турецкое агентство по сотрудничеству и координации» (TIKA) передало в дар муниципалитетам Акари и Теорама несколько комплектов биомедицинского оборудования.

Оно предназначалось для муниципальных медицинских центров и, согласно официальной повестке, «для улучшения качества жизни наиболее уязвимых общин субрегиона Кататумбо».

Коренным народам Колумбии всегда жилось нелегко. А с тех пор как в стране началась гражданская война, именно индейцы оказались наиболее уязвимой частью колумбийского населения. Досталось им и со стороны правительства Колумбии, и американских военных, и наркокартелей.

Именно этим слоям населения последние годы помогает Турция. В подражание западным державам она решила действовать, продвигая модную нынче «мягкую силу» и используя для этого некоммерческие организации, главной из которых остается TIKA.

Telegram-канал «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает, зачем «Турецкое агентство по сотрудничеству и координации» (TIKA) помогает индейцам Латинской Америки, а также разбирается, при чем здесь амбиции президента Эрдогана и его знаменитая цитата «Америку открыли мусульмане».

Как Турция пытается продвигать «мягкую силу» в Латинской Америке

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации было создано в 1992 году. Графа «О нас» на официальном сайте TIKA начинается с весьма примечательного абзаца:

«25 декабря 1991 года Союз Советских Социалистических Республик (СССР) распался, в результате чего многие страны Центральной Азии и Кавказа обрели независимость. Общий язык, общая социальная память и культура с этими странами, в состав которых входят Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и Кыргызстан, открыли путь к возрождению двойственных и региональных отношений. Турция и страны Центральной Азии считают себя одной нацией, состоящей из разных стран».

Мимоходом высказавшись «и за себя, и за того парня», основатели TIKA сообщают, что из-за необходимости управления внешней политикой в социальной, экономической и культурной сферах как раз и было создано «Турецкое агентство по сотрудничеству и координации».

Турецкое агентство по координации и кооперации

Целью TIKA в 1990-е годы было «создание собственной социальной структуры тюркских республик, устойчивое построение ими идентичности и устранение недостатков их технической инфраструктуры». Первый координационный офис TIKA открыли в Туркменистане, а после 1995 года организация приняла решение активизировать образовательную деятельности на «исконных землях» — Турция стала выделять инвестиции на строительство школ, библиотек, лабораторий, оснащать местные университеты техническим оборудованием.

Уже в 2002 году TIKA открыла 12 офисов, к 2011 году — 25, к 2012 году — 33. На сегодняшний день по всему миру действуют не менее 62 представительств TIKA со штаб-квартирой в Анкаре. Президент Агентства Сердар Кэм до 2018 года напрямую подчинялся премьер-министру Турции. После Референдума 2017 года агентство стало одним из подразделений Министерства культуры и туризма, и непосредственно подчиняется президенту Турецкой Республики. По сути это аналог российского Россотрудничества.

Как Турция пытается продвигать «мягкую силу» в Латинской Америке

В 2014 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что именно мусульмане открыли Америку. Причем еще за три века до визита Христофора Колумба — в 1178 году. Каких-либо вменяемых доказательств, подтверждающих события славных дней прошлого, турецкий лидер не предъявил.

Позже Эрдоган высказывал весьма занимательные умозаключения о том, что сам Христофор Колумб был турецким шпионом (хотя великий первооткрыватель, будучи в свое время агентом венецианцев, сильно бы такому предположению удивился).

Большая часть мира встретила подобные заявления если не смехом, то как минимум вежливым недоумением, — но турецких политиков это не смутило, ведь подобные заявления в первую очередь были рассчитаны на турецкую общественность. Их цель — продемонстрировать широту национальных интересов, которые, как у любой порядочной державы, непременно должны охватывать несколько континентов.

О деятельности «Турецкого агентства по сотрудничеству и координации» сторонний наблюдатель может узнать только из турецких источников — сайтов самого TIKA, заявлений турецких министерств, а также проправительственного издания Daily Sabah (которое входит в холдинг, заместителем генерального директора которого является деверь Эрдогана).

Газета Daily Sabah

Так вот Daily Sabah называет TIKA «одним из ключевых игроков Турции». Оно предлагает не только гуманитарную помощь, но и запускает долгосрочные проекты в сфере образования, здравоохранения и сельского хозяйства.

К 2018 году на территориях Латинской Америки от Мексики до Чили было реализовано 172 проекта TIKA.

Среди крупных успехов агентства протурецкие информационные ресурсы называют строительство школы в деревне Эль Орехон в колумбийском департаменте Антиокья. Эль Орехон иногда называют «самым заминированным местом Колумбии» — разминирование и очистка от неразорвавшихся бомб проводятся здесь по сей день, а Антиокья признана одним из департаментов, наиболее пострадавшим от военных действий.

В учебное заведение ходят дети из неблагополучных семей — других, впрочем, в Эль Орехоне и близлежащих поселках немного. На открытии школьникам подарили «Сказки о Ходже Насреддине» на турецком и испанском языках. То, что сам Ходжа Насреддин турком никогда не был, решили не уточнять.

Местоположение поселка Эль Орехон в Колумбии

TIKA расщедрилось и передало две небольшие лодки школе Эль Чарко Ла Трибуна — ранее ученикам приходилось использовать самодельные плоты, чтобы добраться до учебы.

Строительство школы в Эль Орехоне — жест красивый, если смотреть на него с далеких турецких берегов. Можно заявить о себя как о настоящем участнике колумбийского мирного процесса. Однако полагать всерьез, что так можно продвигать свое влияние, было бы достаточно наивно даже для турок.

Все дело сугубо в человеческом факторе — и турецкая культура, и амбиции Эрдогана колумбийским индейцам мало интересны. Они могли бы, конечно, выучить пару слов на турецком, чтобы поблагодарить за новую швейную машинку или санитайзеры, но не более. Турки в локальных подразделениях TIKA, безусловно, знают об этом, сделать в данной ситуации ничего не могут, но весьма вольготно себя чувствуют, распиливая государственный бюджет вдали от зоркого взгляда вождя новой Османской империи.

Как Турция пытается продвигать «мягкую силу» в Латинской Америке

О многом говорит тот факт, что TIKA помогает именно индейцам. Озвучив свои амбиции «потомка первооткрывателей Америки», Эрдоган немедленно дал команду продвигать интересы Турции в воображаемых «колониях». Подчиненные отправились исполнять поручение, но быстро поняли, что правила игры в регионе задают вовсе не они.

Индеец, с точки зрения североамериканской политики, стоит по статусу даже ниже чернокожего населения. Может быть, дело в исторической инерции, однако факт остается фактом, пусть и не самым приятным, — в Латинской Америке спасать от голода индейцев куда менее престижно, чем бороться за права животных. То, что Турция взялась за это дело, означает, что в другие сферы ее просто-напросто не пустили те, кто действительно контролирует местную политику.

Американская НКО «Стратегии международного развития»

В TIKA, видимо, решили довольствоваться хотя бы этим и попытались расширить свою благотворительную «географию». В 2017 году «Турецкое агентство по сотрудничеству и координации» в сотрудничестве с американской некоммерческой организацией «Стратегия международного развития» (SID) профинансировало три проекта помощи фермерам из коренных общин Боливии, Перу и Гватемалы. Индейцы получили деревянные и металлические лузги для кофе, ветеринарные наборы, комбикорм, а также сельскохозяйственные машины для веяния, обмолотки и сортировки киноа.

Примечательно, что финансирование всех проектов TIKA с 2013 года проводилось через SID — на общую сумму около 341 766 долларов.

НКО «Турецкая коалиция Америки»

Не обошлось здесь и без «Турецкой коалиции Америки» — благодаря этой организации, позиционирующей себя «абсолютно независимой» от турецкого и американского правительств, SID получил от TIKA несколько грантов в размере 200 тысяч долларов. Разумеется, все средства предназначались индейцам американского штата Орегон, которые испытывают недостаток пресной воды.

Всемирная пандемия COVID-19 в данном случае пришлась как нельзя кстати — системы здравоохранения в большинстве стран Латинской Америки рухнули, надежды коренных общин на то, что им поможет изоляция, не оправдались, поэтому щедрости TIKA все были рады — как были бы рады и любой другой.

TIKA подарила временному госпиталю в Боготе 250 коек с постельным бельем (сделав забавный акцент на том, что комплекты можно «использовать многократно даже после завершения пандемии»). Это позволило раструбить во всех турецких СМИ, что Турция якобы находится чуть ли не в «авангарде» борьбы с коронавирусом в Латинской Америке.

При этом при открытии такого временного госпиталя посол Турции Эсе Оцтюрк имел приятную беседу с мэром Боготы, губернатором столичного департамента Кундинамарка и чиновниками провинциального управления здравоохранения. Они рассказали ему о работе и организации больницы, а также о других нуждах и проблемах, в которых Турция могла бы помочь.

Мэр Боготы Клаудия Лопес назвала Турцию «одним из самых крупных спонсоров», а помощь TIKA — «одним из самых значительных событий». Само собой, все эти дифирамбы появились исключительно в турецких СМИ.

Позже директор колумбийского офиса TIKA Мехмет Сулку заявил, что кроме коек Турция отправит в Колумбию целых 500 продуктовых пайков, 500 коробок с медицинскими масками, перчатками и санитайзерами — все для подразделений Колумбийской армии, которые в разгар пандемии выполняют задачи на территориях коренных общин в столичном регионе.

Он также заявил, что TIKA сотрудничает с местными организациями департамента Казанаре в восточной Колумбии и стремится наладить стабильное производство масок в регионе.

Турция со своей «мягкой силой» ведет себя здесь как жена недавно разбогатевшего нувориша, которой внезапно захотелось завести карманную собачку — в результате шуму много, шерсть по квартире летает, а практической пользы никакой. А отношение к нуворишам как в аристократической среде, так и в большой политике всегда одинаковое — с ними вежливо раскланиваются, но всегда дают понять, где их место.

Как Турция пытается продвигать «мягкую силу» в Латинской Америке

Подводя итоги, можно сказать, что идея Эрдогана о том, что «мусульмане открыли Америку» и являются «главными благодетелями бедняков в Западном полушарии», оседают в головах только у турецкой аудитории, — которая находится на безопасном для интеллектуального сознания расстоянии от Латинской Америки.

Попытки Турции сеять любовь к исламу в Латинской Америке сталкиваются с теми же проблемами, что и попытки продвигать «мягкую силу», например, в Киргизии начиная с середины 1990-х годов. Киргизам, как и латиноамериканским индейцам, нет дела ни до ислама (они в большинстве своим либо атеисты, либо язычники), ни до бесконечных денежных вливаний, которыми и в Киргизии, и в Латинской Америке занимаются все, кому не лень.

Помощь самым нищим слоям местного населения не принесет Турции никаких политических очков. Да, туркам позволили заниматься благотворительностью в чужой сфере влияния, — но сразу указали ту часть стола, под которой можно собирать крошки. Любые попытки изменить такое положение пресекут еще на подходе, и в Турции прекрасно это понимают.

Теоретически турки могут попытаться выйти на латиноамериканский наркорынок как крупные клиенты. Анкаре, которая вполне вольготно чувствует себя в другой географической точке мировых наркомаршрутов, это не нужно, — однако государство состоит в первую очередь из людей. Чиновники TIKA, — особенно те, кто не успел «попасть в долю» на европейском континенте, — вполне могут попытаться поправить свое материальное положение с помощью наркорынка в Латинской Америке.

Но и здесь их встретит та же проблема: Турция в Латинской Америке окажется в самом низу локальной политической иерархии, и любые попытки подняться выше встретят очень жесткое сопротивление. Противопоставить что-то в данный момент не готовы ни Анкара, ни ее чиновники, и это вряд ли изменится.

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