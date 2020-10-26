На Украине сделан очередной шаг к распаду страны

Москва, 26 октября. Эксперт по постсоветскому пространству и политтехнолог Семен Уралов прокомментировал состоявшиеся на территории Украины региональные выборы. По мнению специалиста, страна сделала еще один шаг к полному развалу, пишет "Политнавигатор".

По мнению Уралова, анализируя итоги проведенных выборов, следует оценивать то, какие результаты получили представители различных региональных сил. Как заметил специалист, если рассматривать крупные города, то почти везде победу одержали партии местных мэров.

На данный момент республиканские силы провалили "общеукраинскую повестку". Люди либо не идут на выборы, либо голосуют не за какую-то абстрактную политическую силу, а за то, что выгодно их городу или району.

"И если что-то здравое и произойдет, то на базе новых региональных элит, которые не заинтересованы в продолжение нынешнего курса", — объяснил политтехнолог.

Однако это достаточно долгий процесс, который способен растянуться на годы. Региональная элита должна осознать свои интересы, затем сравнить их с тем, что происходит на республиканском уровне, и прийти к выводу, что без резкой смены курса выправить ситуацию в стране невозможно.

Фактически, на данный момент страна сделала еще один шаг к распаду, связанного с усилением региональных элит и неспособностью центра изменить ситуацию. Кроме того, вполне возможно, что в скором времени политическая обстановка Украины станет еще менее стабильной. По мнению специалистов, президент Украины способен распустить Верховную раду и назначить новые выборы на 2021 год.