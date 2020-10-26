Доктор Мясников назвал доказанный способ укрепить иммунитет против COVID-19

Москва, 26 октября. Популярный телеведущий Доктор Мясников рассказал о том, как можно укрепить свой иммунитет во время распространения коронавируса. По словам специалиста, существует микроэлемент, который способен помочь в профилактике опасного недуга, пишет "Вечерняя Москва".

Недавно Мясников сообщил телезрителям, что употребление богатых цинком продуктов может помочь как при профилактике коронавируса, так и при лечении уже инфицированных людей. Дело в том, что цинк входит в тройку крайне важных микроэлементов, от которых зависит развитие патологических состояний. Также этот процесс зависит от железа и йода.

По словам Мясникова, с дефицитом цинка сталкиваются люди по всему миру. Однако преодолеть эту повсеместную нехватку можно с помощью весьма распространенных продуктов.

«Источником цинка является мясо, орехи, тыквенные семечки и хлопья», – объяснил эксперт.

Однако при этом не стоит забывать, что даже употребление этих продуктов в чрезмерном объеме не сможет защитить человека полностью. Дело в том, что цинк будет плохо усваиваться, если человек не употребляет зелень и клетчатку в необходимом объеме.

Эксперт посоветовал изучить рекомендации к лечению коронавируса. Они появлялись даже в новостях о лечении от этого заболевания президента США Дональда Трампа. Кроме того, цинк необходим не только при борьбе с COVID-19, но и доказал свою эффективность при лечении других инфекций.

Стоит сказать, что советы Мясникова достаточно часто весьма интересны и привлекают большое внимание зрителей. Как сообщалось ранее, недавно эксперт рассказал, чего не стоит делать в кровати.