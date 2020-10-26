Еще одна актриса объявила себя очередной любовницей Тарзана

Москва, 26 октября. Стриптизер Сергей Глушко, более известный широким массам под псевдонимом Тарзан, после секс-скандала с изменой певице Наташе Королевой то и дело мелькает в новостных заголовках, обрастая все большим количеством "любовниц".

Очередная актриса последовала примеру Анастасии Шульженко и решилась на откровение касательно интимной связи с мужем Королевой — актриса и тренер по технике речи Ксения Чернова утверждает, что встречалась с Тарзаном полтора года.

С таким заявлением Чернова выступила в студии передачи "На самом деле" в ответ на выступление Шульженко с новыми подробностями о ее интимных "приключениях" с Тарзаном. Чернова уточнила, что тоже имела с ним близость, однако не планирует заявлять на него права, как это делает Шульженко.

"Интим был раз пять–семь в течение полутора лет. Мы не встречались, — делится подробностями гостья программы, не созванивались. Это был такой технический момент — получилось и получилось".

При этом актриса уточнила, что познакомилась с Тарзаном за кулисами спектакля "Казанова", в котором муж Королевой исполнял главную роль. Чернова предложила Глушко свои услуги в качестве постановщика речи, но деловые отношения довольно быстро переросли в интимную связь.