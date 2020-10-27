Современный пылесос — вещь практически незаменимая, особенно если речь идет об уборке больших площадей: гостиничных комплексов, вокзалов и аэропортов, производственных помещений и т. д. В этом случае пылесос должен быть не только удобным и долговечным, но и достаточно мощным. На что же следует обращать внимание при выборе мощного пылесоса, с тем чтобы он сосал пыль, а не деньги своего владельца? Какие модели агрегатов наиболее предпочтительны и почему? Рассказывает эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Максим Соколов.

В каких сферах и для чего используют мощные пылесосы?

При разговоре о пылесосах высокой мощности следует рассматривать промышленный сегмент.

«Это модели пылесосов, которые используются в профессиональных сферах: клининговыми службами, строительными бригадами, гостиницами, мастерскими и производственными предприятиями, — уточняет Максим Соколов. — Значение мощности у них может составлять от 2000 Вт до 6000 Вт, а у некоторых достигает и более высоких значений».

Мощность является параметром, который определяет основные характеристики пылесоса, влияющие на производительность и эффективность уборки, — расход воздуха и разрежение. К примеру, пылесос мощностью 5500 Вт имеет разрежение 300 мбар и расход воздуха до 150 л/с. Тогда как у бытовых моделей в 1000 Вт эти значения могут составлять 200 мбар и 60 л/с соответственно.

Благодаря столь расширенным характеристикам мощные пылесосы позволяют убирать крупный и тяжелый мусор, а также обрабатывать большие по площади поверхности. Ведь, кроме высокой мощности, такие агрегаты оснащаются большими баками — объемом до 100 л или даже 150 л. К примеру, при работе в большом цеху с таким мусоросборником можно вести уборку непрерывно — контейнер не придется часто опустошать.

Как работает мощный пылесос?

Так же как и у простого бытового пылесоса, у моделей мощных пылесосов промышленного назначения основные рабочие узлы размещены внутри корпуса. Там же расположена и емкость для сбора пыли и мусора. Работает агрегат в большинстве случаев от однофазной электросети. Насос и вентилятор пылесоса приводятся в действие электродвигателем, внутри формируется сильное разрежение воздуха, и производится всасывание наружного воздуха через шланг. Для задержки твердых частиц мусора предназначена система фильтрации, а очищенный воздух возвращается наружу через специальное выпускное отверстие.

Благодаря тому, что промышленные агрегаты наделены мощным двигателем и передовыми фильтрами, они пригодны для уборки не только пыли, но и многих производственных и строительных отходов: древесной пыли и опилок, бетонной крошки и др. Также во многих профессиональных промышленных моделях предусмотрена возможность убирать жидкость.

От чего зависит качество уборки при использовании мощных пылесосов?

«Качество очистки зависит не только от мощности и описанных выше параметров пылесоса. На нее также влияют используемые принадлежности: шланг подходящей длины и диаметра, насадки, удлинители. Допустим, если нужна большая сила всасывания, то стоит использовать пылесос без удлинительной трубки. Также важно вовремя очищать или заменять фильтры, чтобы у двигателя не падала мощность всасывания», — говорит Максим Соколов.

В чем плюсы и минусы мощного пылесоса?

Среди основных достоинств мощных пылесосов можно выделить следующие:

быстрая уборка больших помещений;

уверенное всасывание мусора и пыли;

высокий ресурс для ежедневной работы;

улучшенная система фильтрации.

В свою очередь, к недостаткам подобных агрегатов относятся:

увеличенное энергопотребление вследствие высокой мощности пылесоса;

высокие требования к электросети (слабая сеть может не потянуть такую нагрузку);

как правило, мощные пылесосы имеют внушительные габариты;

цена таких пылесосов в разы превышает стоимость бытовых моделей.

Именно из-за всех вышеперечисленных минусов применение мощных пылесосов для решения бытовых задач становится нецелесообразным, подчеркивает собеседник ФАН.

На что следует обратить внимание при выборе мощного пылесоса?

Традиционно выбор технических агрегатов производится по их техническим параметрам, и мощные пылесосы не исключение. Главным их показателем является, конечно же, мощность: чем она выше, тем более производительным будет оборудование. К примеру, модель мощностью 1200 Вт будет поглощать до 48 литров воздуха в минуту, а пылесос, рассчитанный на 1500 Вт, — уже до 70. Поэтому выбор в пользу той или иной модели следует делать, ориентируясь на то, какой объем мусора вы планируете убирать.

Регулировка мощности всасывания — поможет не только подстроиться под конкретный тип загрязнений, но и при необходимости снизит нагрузку на сеть и энергопотребление в целом.

Класс пыли — определяет, с какими загрязнениями можно работать. L — частички мягкой древесины, искусственного камня, графита; М — частички твердой древесины, бетона, кирпича; Н — пыль с содержанием канцерогенных веществ, тяжелых металлов, частиц угля, плесени. Также многие промышленные модели могут всасывать жидкости и даже масла.

Способ сборки мусора — в контейнер или в мешок. Некоторые модели совмещают оба способа. Конечно, использование пылесоса без мешка более экономично с точки зрения приобретения расходных материалов. Однако некоторые типы загрязнений легче и безопаснее утилизировать только в мешках.

От всех вышеперечисленных параметров зависит цена пылесоса: чем он мощнее, функциональнее и совершеннее, тем дороже. Конечно, за качественную технику профессионал готов заплатить большую сумму. Важно также, чтобы пылесос был от известного бренда с возможностью сервисного обслуживания, с наличием расходных материалов и гарантийным сроком на несколько лет. В таком случае вы можете быть уверены в том, что приобретаете агрегат на долгие годы.

Что должно входить в комплектацию мощного пылесоса?

В большинстве случаев стандартный набор комплектующих при поставке промышленных пылесосов включает в себя шланг, наделенный креплением, трубку для всасывания (или несколько трубок), фильтры, рабочие насадки (2 или 3 — например, отдельно для уборки крупного и мелкого мусора, щелевую и др.) и руководство пользователя. Некоторые модели также комплектуются бумажными мешками для пыли, ведь с точки зрения обслуживания мощных пылесосов они также представляют собой достаточно дорогой расходный материал. А приобретая пылесос для строительной отрасли, нелишним будет обратить внимание на наличие в комплекте поставки переходника от шланга к патрубку.

Какая гарантия распространяется на мощные промышленные пылесосы?

Большинство производителей предоставляют на свое оборудование годовую гарантию. Пылесосы не являются исключением. Между тем некоторые бренды наделяют свои модели большим гарантийным сроком вплоть до пяти лет и выше. Кроме того, ряд производителей предлагают потребителям увеличить продолжительность гарантийного обслуживания — например, пройдя регистрацию на официальном сайте бренда.

Каковы основные правила работы с мощным пылесосом?

Как и в случае с другой техникой, главное правило для эксплуатации мощного пылесоса — использовать его только по назначению. Следует предварительно ознакомиться с перечнем видов мусора, который можно убирать с помощью той или иной модели. И конечно же, не следует пытаться убирать им, к примеру, взрывоопасные вещества. Это не только гарантированно приведет к поломке, но и может спровоцировать несчастный случай.

Другие типовые правила безопасности при работе с мощным пылесосом — не погружать корпус в воду и стараться обезопасить его от брызг, не оставлять агрегат включенным без присмотра, не касаться элементов управления мокрыми руками, не пережимать и не натягивать кабель питания, надежно закреплять пылесборник во время работы и не производить уборку рядом с легковоспламеняющимися веществами.

Как правильно ухаживать за мощным пылесосом?

Чтобы агрегат прослужил максимально долго, следует регулярно производить чистку фильтров, даже если пылесос наделен системой самоочистки. Завершая уборку, необходимо извлечь из пылесоса фильтрующий элемент и стряхнуть с него пыль или промыть водой (в зависимости от его состава — бумажный или тканевый). Регулярной очистке также подвергают переходники и шланги пылесосов.

Если мешки для сбора пыли изготовлены из бумаги, то после наполнения их следует выбрасывать. Повторное использование мешков допустимо лишь в том случае, если они изготовлены из ткани. Мусоросборник также надо время от времени очищать, используя для этого проточную воду или влажную тряпку. Протирать тряпкой следует и сам корпус, однако его категорически нельзя мыть под водяной струей. И конечно же, устанавливать все очищенные элементы обратно в пылесос можно лишь при условии, что они находятся в стопроцентно сухом состоянии.

Лучшие мощные пылесосы — 2020

Наш эксперт Максим Соколов рассказал, какие модели и от каких производителей можно включить в свежий мини-рейтинг мощных пылесосов. Все они наделены различными техническими характеристиками, но сходны в одном — отменное качество, надежность работы и, как следствие, высокая популярность среди конечных потребителей. Фотографии агрегатов предоставлены пресс-службой ВсеИнструменты.ру.

Karcher NT 65/2 Ap 1.667-291 — этот пылесос предназначен как для сухой, так и для влажной уборки. Он имеет мощность 2760 Вт и расход воздуха 74 л/с и рассчитан на сбор пыли класса М и всасывание жидкостей. Имеет полуавтоматическую очистку фильтра и оснащен баком на 65 литров. Для удобства и высокой скорости сбора жидкостей служит маслостойкий шланг. Высокая сила всасывания гарантирована в течение всего периода эксплуатации модели.

MERAN VC-3/100T R — модель мощностью 3000 Вт с расходом воздуха 120 л/с. Этот агрегат является профессиональным пылеводососом и собирает пыль класса L и жидкости. Оборудован тремя турбинами, независимым охлаждением, прост в управлении и дополнен системой опрокидывания бака и высокоорганизованной системой фильтрации. Очень маневренный благодаря специальной «тележке» с ручкой и колесами. Обеспечивает высокую продолжительность уборки.

Nilfisk ATTIX 961-01 — мощность этого пылесоса для профессионального использования составляет 3000 Вт, а расход воздуха — 120 л/с. Имеет два двигателя, которые можно задействовать вместе или по отдельности — для частичной мощности. Система плавного пуска снижает нагрузку на сеть в момент включения. Области применения агрегата — уборка сухого мусора и сбор жидкостей на строительных и производственных площадках.

Baiyun PS-0118 — этот пылеводосос имеет мощность 3000 Вт и расход воздуха 120 л/с. Предназначен для сухой уборки пыли класса М и сбора жидкостей на промышленных предприятиях, в мастерских, торговых центрах и т. д. Высокая производительность и качество уборки достигается в том числе за счет наличия трех турбин. Наделен малошумным двигателем и прочным баком из нержавеющей стали.

COYNCO Iclean 350 — мощность модели составляет 3300 Вт, за час она пропускает через себя 510 куб. м воздуха. Пылесос предназначен для сухой уборки, имеет фильтр тонкой очистки НЕРА класса Н14. Может использоваться не только на строительных площадках, но и в лабораториях и на производствах, где важна идеальная чистота. Обладает отличной маневренностью и способен обеспечить высокую продолжительность работы.

MERAN VC-H5500 — мощность этой промышленной модели — 5500 Вт, расход воздуха — 147,2 л/с. Работает с очисткой воздуха от вредных частиц размером до 0,3 микрона. Подходит для сухой уборки пыли класса L. Корпус произведен из литого алюминия, что существенно увеличивает срок службы агрегата. Высокую маневренность обеспечивают колеса на основании пылесоса.

Дастпром ПП-380/120.2-7.5 — этот пылесос собирает сухой и влажный мусор, в том числе жидкости. Его мощность составляет 7500 Вт, а расход воздуха — 147 л/с. С помощью данной модели можно собирать множество видов загрязнений, в том числе технические жидкости и масла. Может работать непрерывно в течение суток.