Израильский эксперт Кедми напомнил Лукашенко об истории

Москва, 26 октября. Военно-политический эксперт Яков Кедми прокомментировал возможное «сотрудничество» между Соединенными Штатами и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Специалист в эфире программы "Соловьев LIVE" напомнил главе государства об истории.

Ранее Александр Лукашенко провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, который заверил белорусского лидера, что твердо стоит на идее о суверенитете и независимости Белоруссии. Однако Кедми считает, что подобный подход со стороны руководства США может принести еще больше проблем Минску.

Лукашенко не при каких обстоятельствах не стоит налаживать контакт с Вашингтоном, так как это не заканчивалось ничем хорошим для других политиков, попавших в его положение. Ранее словам представителей Америки поверили в Панаме и Гренаде, однако закончилось все достаточно печально. Вашингтон прибег к использованию морской пехоты и ЦРУ, так как руководство США привыкло всегда ставить свои интересы выше чего бы то ни было.

Обсуждение белорусской демократии с американскими чиновниками в конечном итоге обернется новыми проблемами для политика, неудачно пытающегося угодить Западу и России одновременно. Небольшое заявление сделал и телеведущий Владимир Соловьев, заметил, что в Киев звонить Лукашенко также бессмысленно.

Недавно Кедми прокомментировал и события российской истории. Как сообщалось ранее, израильский эксперт рассказал о встрече с Михаилом Горбачевым назвал причину распада СССР.