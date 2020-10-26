Проверка не выявила проблем с кислородом в ростовской больнице

Ростов-на-Дону, 26 октября. Специалисты в ходе проверки горбольницы№20 в Ростове-на-Дону установили, что перебоев с поставкой кислорода в учреждении не было. Поводом для проверочных мероприятий стала гибель сразу нескольких заболевших коронавирусом.

Трагический инцидент прокомментировала руководитель горздрава Надежда Левицкая, сообщает РЕН-ТВ.

"В ходе проверки было выявлено, что перебоев с подвозом кислорода со стороны организаций, снабжающих кислородом, не было. Была ли утечка, однозначно мы не можем сказать», — подчеркнула глава ведомства.

Она отметила, что проверка еще не закончена по причине рапорта от врачей-реаниматологов. В своем обращении в Минздрав медики указали на факты перебоя и отключения подачи кислорода.

Между тем эксперты технической службы уже дали свое заключение: перебоев не было.

Отметим, что в прессе утверждалось, будто из-за проблем с кислородом умерли сразу 13 больных коронавирусом. Левицкая тогда обратила внимание, что данное число — это количество умерших за весь день.