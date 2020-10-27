Всегда аккуратная стрижка, очерченные виски и идеальный контур бороды — эти возможности предоставляет машинка для стрижки волос. В быту она становится незаменимой помощницей: освежить прическу можно в любой момент без посещения парикмахерской. И тратить деньги на стрижку не нужно, что особенно выгодно, если в семье несколько мужчин.

Но будет ли устройство помогать в поддержании идеальной стрижки или лишь доставлять головную боль, во многом зависит от его технических особенностей. На что обратить внимание при выборе? Какая машинка для стрижки волос лучше? Чем отличаются профессиональные и бытовые модели? На эти вопросы ФАН ответила парикмахер-стилист, барбер Снежана Любимова.

Сам себе парикмахер

По отзывам, машинка для стрижки волос заменяет и профессионального стилиста, и даже не требует привлекать к стрижке жену или подругу. Устройство оснащается насадками, которые позволяют выбирать оптимальную длину волос. Или комплектуются одной насадкой, которая имеет несколько рабочих положений для выбора нужной длины.

Количество положений в последнем случае может доходить до 40. Но будем честны, редко кто использует в быту такое обилие вариантов. Достаточно 5-6 положений, чтобы придать форму макушке и затылку, выбрить в ноль шею и подровнять виски. Поэтому при выборе модели для домашнего применения большое количество насадок или положений вовсе не преимущество, а скорее рекламный ход. Это имеет значение при профессиональном применении, когда ежедневно мастер встречается с десятками клиентов и у каждого свои пожелания к внешнему виду стрижки.

Поэтому машинки для стрижки волос в домашних условиях стоит выбирать, ориентируясь на другие характеристики:

тип питания — от чего работает устройство: от аккумулятора или шнура;

вес — держать девайс придется одной рукой, а потому слишком массивный будет неудобен. Плюс, если машинкой будет периодически пользоваться жена, чтоб подстричь ребенка или помочь любимому супругу «навести красоту», недовольства и критики не избежать;

материал ножей — они могут быть изготовлены из стали, керамики или дополняться титановым напылением.

В большинстве машинок из масс-маркета используются стальные ножи. Они хороши тем, что позволяют удешевить устройство, но при использовании нагреваются и быстро тупятся. Производители по-разному решают эту проблему. Одни рекомендуют почаще смазывать ножи маслом, которое прилагают к устройству. Другие предлагают решения защиты от стачивания — титановое или карбоновое напыление, которое продлевает срок службы ножевого блока. Третьи предусматривают возможность снимать ножи для затачивания. Это позволяет периодически проводить их обслуживание, чтобы поддерживать хорошую скорость и качество работы, или менять блок целиком по необходимости.

В быту могут применяться стальные ножи, которые будут стачиваться значительно медленней, чем в салоне, или керамические. Преимущество последних — в их долговечности и устойчивости к нагреву. Такие ножи не нужно точить, они гипоаллергенны, что имеет значение, если машинка используется для детской стрижки. Их недостаток — в хрупкости: если устройство уронить, ножевой блок придется менять.

Машинки для стрижки волос для дома — типы устройств

«На рынке представлено много брендов по производству профессиональных машинок для стрижки волос, — уточняет парикмахер-стилист, барбер Снежана Любимова. — Большое значение при выборе модели имеет тип питания, так как именно от него зависят вес машинки, удобство ее применения».

Профессионалы делят устройства на три вида.

1. Аккумуляторные. Работают от аккумулятора и от розетки, что становится возможным благодаря наличию в конструкции адаптера. Он же позволяет не останавливать работу с машинкой при разрядке аккумулятора, а продолжать использовать во время зарядки от сети. В таких моделях применяется роторный мотор небольшой мощности, около 13 Вт. Машинки удобны в использовании, так как, зарядив аккумулятор, можно спокойно подстричься, не отвлекаясь на навязчивый шнур. В этом их значительное преимущество перед моделями, работающими только от сети. Кроме того, они легкие и практически бесшумные, что важно для домашнего применения. Их единственный недостаток — неизбежный износ аккумулятора. В зависимости от интенсивности использования девайса менять аккумулятор придется один раз в 2-3 года.

Модели:

Wahl Magic Clip;

Wahl Super Taper cordless;

Mozer ChromStyle Pro. cordless.

2. Вибрационные. В рейтинг машинок для стрижки волос всегда включают вибрационные модели. Они работают только от сети и служат незаменимыми «рабочими лошадками» для мастеров. В их конструкции используется индукционный мотор, который делает устройство шумным во время работы, а корпус в ладони заставляет вибрировать. Их вес выше, чем у аккумуляторных, но и мощность больше — до 15 Вт. Ножевой блок, как правило, несъемный и крепко зафиксирован болтами.

«Такие машинки подходят для работы «на потоке», — отмечает Снежана Любимова. — Мастера используют их для снятия общей массы волос. Они справляются с волосами любой жесткости и густоты и очень надежны в использовании. Индукционный мотор практически никогда не ломается».

Модели:

Wahl Legend;

Wahl Magic Clip;

Wahl Super Taper.

3. Роторные. Работают только от сети, так как требуют много энергии. Их мощность достигает 45–60 Вт, что позволяет мастеру работать очень быстро и обеспечивает хорошее качество стрижки. Но для домашнего использования эти модели вряд ли подходят, так как массивные и стоят значительно дороже даже премиального сегмента масс-маркета. Они рассчитаны на ежедневное, интенсивное использование, потому оснащаются ударопрочным корпусом, съемными ножами и системой охлаждения двигателя для комфортной работы мастера.

Модели:

Oster 97, 76;

Oster Golden A5;

Moser Class 45, 50.

«Обычно в арсенале мастера много машинок, — продолжает Снежана Любимова, — так как у каждой своя задача. Одну используют для снятия массы волос, другую — для создания перехода, третью — для окантовки и рисунка, четвертую — для оформления бороды. Для домашнего применения достаточно и одного устройства, с помощью которого мужчина может подстричься самостоятельно, используя 1-2 насадки. Но и в этом случае я рекомендую обращать внимание на профессиональные модели».

Как выбрать машинку для стрижки волос

По словам эксперта, профессиональные серии отличаются от масс-маркета надежностью, качеством работы и комфортными ощущениями при использовании. Непрофессиональные справляются со своими задачами значительно хуже, работают медленней, могут «пропускать» волоски или «дергать» их во время стрижки.

Более доступной альтернативой профмашинке может стать профессиональный триммер. Он компактнее, легче, удобен в применении и всегда комплектуется большим количеством насадок. С его помощью можно оформить бороду, сделать аккуратную окантовку. Он заменяет и бритву, и машинку, если дополняется насадкой для стрижки головы. Использовать триммер можно при мягких, не слишком густых волосах. Если волосы густые и жесткие, нежное устройство с ними не справится. А выбирая модель, отдавайте предпочтение проводной. Триммеры, работающие от аккумулятора, слишком маломощные и справляются только с бородой и усами.

«Из профессиональных машинок рекомендую аккумуляторные, — советует Снежана Любимова. — Ведь в домашних условиях серьезная мощность не нужна, куда важнее удобство применения. Такие модели легкие, беспроводные, они отлично справляются со стрижкой волос любой жесткости».

Лучшие производители машинок для стрижки волос:

Wahl;

Mozer;

Oster;

Baretto.

Один из ведущих мировых брендов в этой области — американский Wahl. Его выбирают профессиональные барберы многих стран мира.

При этом назвать какую-либо модель лучшей невозможно. По словам Снежаны Любимовой, все они универсальны, но в то же время лучше справляются с конкретной задачей. Для удаления массы волос подходят «классические» Wahl Legend или Wahl Super Taper, с оформлением бороды хорошо справится триммер Baretto prolithium.

Топ машинок для стрижки волос

ФАН подготовил собственный рейтинг лучших машинок для стрижки волос, куда включил как профессиональные, так и бытовые модели.

Wahl Magic Clip. Оснащена стальными лезвиями, работает от аккумулятора и сети. На одной зарядке «продержится» 90 минут. Среди преимуществ пользователи отмечают простоту очистки и удобство благодаря эргономичной форме и малому весу — всего 400 г.

Особенности:

роторный двигатель;

шнур длиной 2,4 м;

заряжается 2 часа;

3 насадки;

ориентировочная цена — 15 500 р.

MOSER 1877-0050 Chrom2Style. Стильная модель в элегантном корпусе с хромированными вставками. Сделана в Германии, что определяет ее качество, высокий уровень доверия покупателей. Позволяет выполнять стрижки 0,7–16 мм, а возможность регулировки мотора делает работу плавной. Ножевой блок защищен от быстрого износа, устройство можно промывать под водой и не бояться коррозии и поломок. Работает автономно 120 минут, что удобно и для бытового, и для «салонного» использования.

Особенности:

роторный двигатель;

шнур длиной 3 м;

заряжается 1,5 часа;

6 насадок;

ориентировочная цена — 11 280 р.

Oster 97-44. Машинка, которая подстрижет вас почти под ноль. Минимальная длина волосков, которую оставит этот профессиональный девайс, всего 0,1 мм. По отзывам, оснащена надежными ножами, которые гарантируют длительную и качественную работу. И отлично справляется с самой густой, длинной шевелюрой. Для женской руки «тяжеловата» и нуждается в регулярном обслуживании раз в три-четыре месяца. Но если не забывать ухаживать за ней, прослужит больше десятка лет.

Особенности:

роторный двигатель;

работает только от сети;

комплектуется сменным ножом;

шнур длиной 3 м;

ориентировочная цена — 14 747 р.

Philips HC5650 Series 5000. Машинка регулярно становится «призером зрительских симпатий». Она комплектуется элегантным чехлом, который позволяет аккуратно хранить устройство. Дополняется тремя насадками и регулятором длины волос. Работает как от сети, так и от батареи, очищать можно под водой. По отзывам, хорошо стрижет и работает почти бесшумно.

Особенности:

встроенный аккумулятор на 90 минут работы;

подзарядка за 1 час;

28 положений регулировки длины;

самозатачивающиеся лезвия;

3 насадки;

ориентировочная цена — 5590 р.

Xiaomi MiTU Baby Hair Clipper. Недорогая детская модель от популярного китайского бренда. По отзывам, работает тихо, не цепляет волоски, легкая и простая в обращении. Ее можно мыть под краном, а длину стрижки корректировать насадками. Особенность машинки — керамические ножи, они не нагреваются во время работы и не требуют затачивания.

Особенности:

хороша для стрижки детей;

можно использовать до 90 минут без подзарядки;

заряжается 2 часа;

дополняется тремя насадками;

подстрижет под 1–12 мм;

ориентировочная цена — 1790 р.

Panasonic ER1611. Устройство для профессионального использования, которое порадует и при использовании в домашних условиях. Отлично справляется с жесткими и густыми волосами, работает эффективно даже при низком уровне заряда аккумулятора. По отзывам, режет волосы, как масло, что серьезно сокращает время стрижки. На стальные ножи нанесено защитное покрытие — титановый и карбоновый слои.

Особенности:

работает автономно 50 минут;

может работать от сети;

заряжается 1 час;

7 установок длины;

ориентировочная цена — 13 330 р.

Braun HC 5090. Машинка с 17 установками длины, которая позволит как стричь волосы коротко — от 3 мм, так и выполнять модельную стрижку длиной до 35 мм. Регулировать длину удобно, как и работать с устройством. Оно отлично сидит в руке, режущий блок после использования можно промывать водой. По отзывам, заряда аккумулятора хватает на пару стрижек в спокойном темпе.

Особенности: