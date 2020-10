Праздничный вечер Хэллоуин 2020: выбор образов и костюмов

Праздник Хэллоуин (англ. Halloween) изначально был почитаем на просторах Ирландии и Шотландии как кельтский праздник Самайн или канун Дня всех Святых. Чуть позже переселенцы «экспортировали» его в Новый Свет. Впрочем, несмотря на богатые традиции, сегодня Хэллоуин представляет собой, скорее, веселую костюмную вечеринку, повод встретиться с друзьями и хорошо провести время.

Если у вас в бабушкином сундуке завалялись пара длинных платьев, шляпки с вуалями, чулки, башмаки, пенсне — смело доставайте, пригодится все. Ведь Хэллоуин — это праздник, где балом правит, скорее, анти-мода и анти-гламур, поэтому в этот день вы можете примерить на себя что-то совсем неожиданное.

Хорошим тоном на этом празднике считается шутливое отношение к нечисти и смерти. Однако мы предлагаем оставаться в рамках разумной осторожности и не отказываться от такого необходимого в период пандемии аксессуара, как защитная маска, закрывающая нижнюю часть лица. Не дань моде, а средство безопасности!

Прокомментировать тренды Хэллоуина-2020 мы попросили эксперта в мире образов, дизайнера, художника-стилиста Юлию Беляеву.

Каковы традиции празднования Хэллоуина во всем мире и в России?

Празднование Хэллоуина приходится на ночь с 31 октября на 1 ноября. Согласно историческим источникам, у древних кельтов — предков ирландцев и шотландцев — 31 октября был днем перехода с летнего сезона на зимний. Урожай уже собран, сложен в кладовые, можно и попраздновать.

«Цвета этого праздника — оранжевый, как символ лета, солнца и тепла, и черный — обозначающий зиму, холод и тьму», — говорит Юлия Беляева.

В Х веке этот праздничный день называли Самайн, но в ХVI веке он меняет свое название на All Hallows Even (Even или evening — вечер). В переводе на русский язык это звучит как «вечер накануне Дня всех святых». И в этот вечер нужно было изгонять бесов из своих жилищ, следуя определенным ритуалам. С тех пор празднующие так увлеклись изгнанием нечисти, что посвятили этому процессу отдельную вечеринку.

Российские языческие традиции также имели свой день избавления от нечистой силы, но праздновался он летом, в первый понедельник после Троицы. Поэтому Хэллоуин пришелся ко двору, хотя по поводу его празднования до сих пор ведутся ожесточенные споры. Тем не менее молодежь с удовольствием устраивает в этот день забавные шутливые мероприятия с конкурсами, розыгрышами и переодеваниями в Мертвых Невест, Печальных Рыцарей и различного рода химер.

Одним из самых известных и бессменных атрибутов Хэллоуина стал фонарь из пустой тыквы, который в народе именуется как Светильник Джека — Jack-o-lantern. В основе этой традиции лежит история, где двое — кузнец Джек и дьявол — вместе проводили время за выпивкой, и кузнец решил своего напарника одурачить. Ничего из этого не вышло, дьявол проклял Джека и обрек его на вечные скитания с единственным угольком, тлеющим в пустой тыкве. Фонарь с тех пор прижился и стал пользоваться популярностью, в Хэллоуин им украшают все интерьеры. Проводятся даже целые состязания на лучший тыквенный светильник.

И, конечно, отдаем должное фигуре летучей мыши, благодаря которой 2020 год стал для нас самым незабываемым! Летучими мышами украшают не только помещения, но и костюмы празднующих.

Особенности празднования Хэллоуина в 2020 году: какие костюмы выбрать девушке, мужчине?

Самая главная особенность Хэллоуина-2020 — это маски. От них можно выстраивать весь праздничный образ. Маски в период пандемии — это не только красивый элемент, но оберегающий здоровье must have нашего времени.

Маски, как основа костюма, могут быть весьма неожиданными по форме и исполнению. Белая полотняная маска, поверх которой нанесена надпись кровью, строгое черное платье с белым манжетом-воротником — и образ горничной-призрака готов! Маска с рисунком из тонкой металлической сетки подойдет к костюму, выполненному в эстетике киберпанка. Кружевной верх маски со стразами — и вы Кровавая Королева. Если добавить на маску немного паутины со свисающим паучком, это гарантированно сможет разбавить любой наряд и привнести долю мистики. В каком-то смысле, маска становится «лицом» всего облика персонажа.

Юлия Беляева предлагает и вовсе нарядиться в медиков, уж очень актуальна эта профессия сегодня.

«Либо это могут быть костюмы химзащиты, или скафандры, — продолжает наша собеседница. — Если вы хотите что-то красивое, то это может быть стиль «муэрто», черепа и розы, черный цвет с яркими акцентами. Это также может быть история про черного ангела или ворона, предполагающая отделку костюма шипами, перьями».

Можно «замахнуться» и на Апокалипсис, раз уж времена очевидно не из легких. Костюм для мужчины на Хэллоуин в виде всадника (а их там было четыре, на любой вкус) — чем не идея?

Для увлеченной молодежи — не важно, для юноши или девушки — образ может быть в стиле фантастического персонажа или героя видеоигры, робота, киборга. Это направление можно взять и за основу создания «парных костюмов» на Хэллоуин.

Что можно посоветовать тем, кто хочет изготовить костюм на Хэллоуин своими руками?

Если вас уже пригласили на вечеринку по случаю Хэллоуин, а времени катастрофически мало, можно воспользоваться старым добрым стилем «ретро». Это значит — позаимствовать у бабушек-дедушек их платья, сумки, пиджаки, а также перчатки, шляпы и другие детали гардероба. Здесь все дело в акцентах. Даже самое строгое платье «в паре» со вставными выдающимися клыками и макияжем ведьмы сделает вас звездой тусовки.

Приветствуются также всяческие бинты, обмотки, шарфы, окроплённые кровью. Это придаст вам «статус» маньяка и душегуба, либо его жертвы. А быть может, мама или бабушка припасли для вас целый корсет — тогда смело надевайте его поверх любой одежды. Юбку лучше выбрать критично короткую и выставить напоказ один или оба чулка. Сапоги шнуруем разными по цвету лентами. Из ридикюля непременно должны выглядывать черепа. Тем и хорош Хэллоуин, что стирает грани обыденности и позволяет немного поиграть в сверхъестественное!