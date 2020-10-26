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Ученый отверг возможность коронавируса влиять на генетику потомства

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Ученый отверг возможность коронавируса влиять на генетику потомства

Коронавирус не может вызвать генетических изменений, которые могут проявиться в потомстве человека, переболевшего COVID-19. Об этом в комментарии ФАН заявил советский и российский вирусолог Анатолий Альтштейн. Ученый отверг возможность коронавируса влиять на генетику следующего поколения.

Ранее председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова заявила, что обследования перенесших коронавирус детей свидетельствуют об угрозе низкой фертильности следующих поколений. По ее словам, у перенесших COVID-19 мальчиков происходит серьезное изменение сперматогенеза.

"Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений", — сказала Лейла Намазова-Баранова на круглом столе ОНФ.

Советский и российский вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН прокомментировал эту информацию. Ученый отметил, что не знаком с данными, приведенными главой исполнительного комитета Союза педиатров России. При этом такое заболевание, как паротит, более известное как свинка, может повредить способность человека к фертильности.

"Если этот вирус разрушает сперматозоиды и повреждает яички, тогда у человека может быть бесплодие, но генетической передачи не происходит. Свинка может повредить способность человека быть фертильным. А коронавирус — не знаю, таких данных я не видел", — сказал Анатолий Альтштейн.

Ученый отверг возможность коронавируса влиять на генетику потомства

При этом ученый отверг возможность коронавируса вызывать генетические изменения, которые могут проявиться в следующем поколении.

«Мне ясно только одно: этот вирус не может проникнуть в генетический материал и интегрировать. У вируса такого типа этого быть не может. Поэтому изменять генетику будущих поколений он никак не может», — сказал Альтштейн.

Ученый пояснил, что коронавирус является РНК-содержащим вирусом, который переходить в ДНК-форму не может.

«Есть вирусы, которые размножаются так, что сначала из РНК переходят в ДНК, а потом из ДНК — снова в РНК. Пока они в форме ДНК, они могут встроиться в клеточный геном и делают это. А коронавирусы этого не могут: они РНК-содержащие, и никакой ДНК-формы у них нет. <…> Генетических изменений, которые передаются в следующие поколения, этот вирус вызвать не может», — резюмировал Анатолий Альтштейн.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 17 347 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 1 531 224 случая заболевания COVID-19.

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