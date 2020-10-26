Политолог считает, что Украина распадется на три независимых государства

Санкт-Петербург, 26 октября. Итоги прошедших местных выборов на Украине вновь поставили вопрос о ее возможном распаде на отдельные государства. Свидетельством этого, как считает директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков, является децентрализация власти на Украине. Своим мнением эксперт поделился в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Один из главных итогов выборов на Украине - это укрепление власти местных мэров. Они заняли первые места в большинстве крупных городов — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске и так далее. Местные власти, местные политические силы пользуются большим доверием. Это в перспективе может привести к тому, что эта децентрализация власти на Украине приведет к ее фрагментации и возможному разделению. Я считаю, что это было бы благом для Украины - разделение ее на несколько стран, поскольку совершенно очевидно, что в нынешнем своем составе эта страна не может существовать», — заявил Сергей Марков в эфире на тему «Итоги местных выборов на Украине. Почему проиграли и Порошенко, и Зеленский?».

Эксперт указал на три крупные области Украины, которые могут образовать отдельные государства в результате разделения страны.