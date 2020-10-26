Президентские "слуги народа" с треском провалили выборы на Украине 

По предварительным итогам украинских выборов в местные органы самоуправления уже сейчас понятно, что партия президента Владимира Зеленского осталась позади соперников. Президентские "слуги народа" с треском провалили выборы в Украине. Люди отдали предпочтение представителям местных партий, блоку Петра Порошенко "Европейская солидарность", а также партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". В ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой "Патриот" и ФАН, российские и украинские эксперты обсудили причины провала соратников президента Украины Владимира Зеленского и варианты выхода страны из политического кризиса.

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа объяснил провал президентской партии тем, что украинцы рассчитывали на изменения, которые так и не получили. При небольшой явке избирателей, меньше 37%, "слуги народа" проиграли все ключевые выборы, в том числе выборы мэров крупных городов.

Победа местных партий стала для Киева сенсацией. Но сенсацией закономерной, считает эксперт Украинской политологической ассоциации Ринат Ковбасюк. Он привел в пример Черновцы, где в местные органы самоуправления прошло много политических партий, которые вообще нигде не представлены. А хороший результат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" эксперт считает вполне предсказуемым. Раньше пророссийский электорат видел в Зеленском пророссийского лидера и ключ к разрешению ситуации на Донбассе. Но сейчас люди в нем разочаровались и вернулись к своим проверенным партиям. В юго-восточных областях хорошие результаты показали представители Петра Порошенко. Оказалось, даже Порошенко, несмотря на пять лет своего правления и негативный бэкграунд, заслужил больше доверия. Ковбасюк поделился мнением, что Зеленский попытается выйти из затруднительного положения, переименовав партию и разогнав парламент.

"Местные выборы дали знак Зеленскому, что его рейтинг пополз вниз. Его партия, скорее всего, будет переименована, а сам президент распустит парламент. При этом, скорее всего, он обвинит парламентариев в том, что они не оправдали ожидания народа. Мотивация таких действий – скинуть негатив, который образовался. Надо найти виновных", — объяснил политолог.

Депутат Госдумы, член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров заметил, что такой ход не даст нынешнему президенту Украины возможности лавировать. Президент Украины не выполнил ряд принципиальных обещаний. Тем самым он не оправдал доверия людей, и если даже им будет сформирована новая политическая платформа, электорат его не поддержит.

Директор Института политических исследований Сергей Марков выделил три важных момента по итогам выборов в местные органы власти, которые прошли на Украине. По мнению политолога, эти выборы нельзя считать честными и справедливыми. От участия в них были отстранены политики, которые выступают за восстановление добрососедских отношений с Россией. Он рассказал, что даже пророссийскую партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" "заставляют пихать националистов в свои списки". Во-вторых, результаты выборов стали серьезным поражением для Владимира Зеленского лично и для его партии "Слуга народа".

"Представители партии президента не победили ни в одном крупном городе. Причем они заняли даже не второе, а третье-четвертое место. Это четко говорит, что избирателям не нравится политика Зеленского и те люди, которых он привел во власть. Большая часть населения считает их неквалифицированными проходимцами, жуликами и предателями", — поделился эксперт.

Третьим важным моментом стало то, что в результате выборов произошло серьезное укрепление власти местных мэров. Марков отметил, что местные политические силы пользуются большим доверием населения, а это может привести к децентрализации государства.

"Считаю, что разделение на федерации было бы благом для Украины. В нынешнем виде эта страна не может существовать. Просматриваются три части Украины. Первая — русскоязычный юго-восток, где расположены промышленные предприятия. Вторая часть — это униатский запад: три области, где сильны профашистские настроения. И третья — традиционная Малороссия. Это три очевидные области, которые все эти годы голосовали по-разному", — объяснил Марков.

Однако лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко увидел опасность в укреплении власти местных политиков и преобразовании Украины в федеративное государство.

"У нас, по сути дела, в результате этих выборов сформировались "княжества". Местная олигархическая элита очень серьезно взялась за выборы, они практически пришли к власти сегодня. С одной стороны, это позитивная тенденция на децентрализацию и внесение изменений в конституцию, чтобы Украина стала федеративным государством, заодно так решили бы проблему с Донбассом, — сказал Симоненко. — С другой — это ослабление в целом структуры управления. А деление на олигархические княжества приведет к тому, что Украина просто развалится. К сожалению, этот радикальный путь уже становится реалиями Украины".

"У Украины противник посильнее, и зайти в тот же Донбасс или Крым будет намного сложнее, особенно в Крым. Поэтому сравнивать ситуацию не стоит", — заявил он.

Алексей Чепа считает, что такое развитие событий маловероятно, сегодня Украина не настроена вести полномасштабную военную операцию.

"Такой вариант невозможен. По поводу карабахского конфликта мировая общественность не молчит, она выступает за немедленное прекращение боевых действий. Эта проблема существует 30 лет, и она основана на национальном вопросе. А проблема востока Украины — это проблема Украины. Это проблема политики, которую проводили националисты в борьбе с людьми, которые были более близки к России. Это противоречия внутри самой Украины, которые подогреваются Западом. Им сейчас не удастся взять Донбасс. На сегодняшний день тот воинствующий запал, который поддерживался определенными кругами Запада, сегодня поддержан не будет. И у властей нет сегодня настроя, как призывают националисты, "вести войну до победного", — сказал Чепа.

В заключение депутат добавил, что даже если Петр Порошенко вернется во власть, а лидером США станет воинствующий Байден, масштабных боевых действий на Украине ожидать не стоит, но напряжение в регионе поддерживать будут. Майдан очень дорого обошелся американцам, и Украина еще аукнется не самым лучшим образом и самому Байдену, и Демократической партии США.