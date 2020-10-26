В Крыму рассказали ФАН, как полуостров станет круглогодичным курортом

В интервью ФАН министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко поделился планами по дальнейшему развитию полуострова в качестве круглогодичного места для отдыха. Он назвал преимущества республики, которые дают возможность развивать туризм в регионе.

Ежегодно Крым посещают миллионы россиян, при этом основной поток туристов приходится на летний и осенне-весенний период. Зимой же количество отдыхающих снижается, из-за чего некоторые заведения и другие объекты уходят на так называемую зимовку. Вадим Волченко уверен, что Крым может стать круглогодичным курортом – именно такая задача стоит сегодня перед республикой.

«Сделать Крым круглогодичным курортом – это одна из основных задач республики. И, прежде всего, это возможно реализовать за счет развития санаторно-курортного отдыха, который начинается осенью, но актуален на протяжении всего года. В этом направлении ведется активная работа по укреплению межрегионального взаимодействия, нацеленная на развитие взаимных туристических потоков на протяжении всего года. Крым – это уникальный регион, сочетающий в себе роскошные дворцы, памятники архитектуры, пещерные города древних цивилизаций и природные достопримечательности, которые можно посещать в любой сезон. И все это невероятное культурно-историческое наследие полуострова доступно на протяжении всего года», — сказал собеседник издания.

Вместе с тем Вадим Волченко подчеркнул, что сейчас Правительством РФ разрабатывается новый национальный проект в сфере туризма и гостеприимства, который будет включен в список национальных проектов. Таким образом будут приведены к общему знаменателю все задачи по развитию внутреннего туризма, учитывая уже действующие программы:

«Для Крыма туристическое направление является стратегическим, а разработка отдельного нацпроекта позволит синхронизировать усилия с точки зрения снятия инфраструктурных ограничений, улучшения логистики, развития здоровой конкуренции и, соответственно, повышения уровня качества услуг. Как следствие — круглогодичная загрузка курортов полуострова, в том числе за счет санаторно-курортной составляющей, а также снижения стоимости на предоставляемые услуги», — отметил министр.

Вскоре ФАН опубликует полное интервью с министром курортов и туризма Республики Крым Вадимом Волченко, в котором он рассказал о положительных изменениях в туристической сфере республики за последние 5 лет, а также какие еще перспективы ждут Крым в ближайшем будущем. Будет интересно.