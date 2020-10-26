Туров: Поражение партии Зеленского ставит крест на его политическом будущем

Санкт-Петербург, 26 октября. Член комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров не видит политического будущего у действующего президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он не оправдал доверия избирателей. Провал на прошедших местных выборах на Украине партии «Слуга народа» свидетельствует о том, что Владимир Зеленский лишился электоральной поддержки, заявил депутат в эфире Медиагруппы «Патриот».

«То, что партия Зеленского растеряла свои возможности, как показали прошедшие выборы, и то, что на прошлых выборах голосовали за любого кандидата от партии «Слуга народа», какой бы он не был, говорит о том, что лимит доверия к этой партии исчерпан. Когда голосовали за Зеленского и его партию, люди хотели перемен, изменений во власти, прекращения конфликта на юго-востоке страны. Но многие обещания, которые давал Зеленский, не были воплощены, и тот результат, который получила его партия, является закономерным», — заявил Артем Туров на тему «Итоги местных выборов на Украине. Почему проиграли и Порошенко, и Зеленский?».

Эксперт обращает внимание на низкую явку избирателей на прошедших выборах, считая ее рекордной для истории Украины.

«Это показатель того, что большая часть граждан разочарована в политике и выборах. Я только что разговаривал с коллегами-депутатами Рады из оппозиционного блока, которые считают эти выборы для себя успешными и говорят, что люди на Украине пересматривают свое отношение. Потеря Зеленским существенной поддержки избирателей свидетельствует о том, что сейчас начнется серьезный передел в Верховной Раде», — считает депутат.

В избирательной системе Украины введена списочная система, и многие депутаты, по словам Турова, сейчас задумаются, с какой политической силой связать свое будущее.