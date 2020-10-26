Apple выпустит обновленную линейку наушников AirPods в 2021 году

Купертино, 26 октября. Американская корпорация Apple работает над обновлением беспроводных наушников AirPods третьего поколения и AirPods Pro. Технологический гигант планирует представить усовершенствованные устройства в 2021 году.

В 2021 году AirPods Pro станут еще меньше. Об этом инсайдеры рассказали агентству Bloomberg. Усовершенствованные модели беспроводных наушников расширят новую линейку аудиоаксессуаров Apple, в которую войдет и "умная" портативная колонка HomePod mini.

Дизайн обновленных AirPods третьего поколения будет схож с нынешними AirPods Pro. Компания "укоротит" ножку в усовершенствованной версии наушников. Также техногигант из Купертино стремится увеличить время автономной работы аудиоаксессуаров.