Американцы скупают оружие и туалетную бумагу из-за президентских выборов

Вашингтон, 26 октября. Американцы взволнованы грядущими президентскими выборами и полагают, что на улицах начнется хаос. Они скупают оружие, туалетную бумагу и консервы, готовясь к худшему, пишет USA TODAY.

Эксперты считают, что насилие — это самое страшное испытание для граждан США в день выборов, учитывая все, что обрушилось на них за этот год. По всей стране люди делают запасы и скупают оружие в рекордных количествах.

Также они готовятся снимать агитационные наклейки с машин и выдергивать дворовые таблички, чтобы не стать мишенью в случае, если победит другой кандидат. Некоторые и вовсе спасаются бегством в отдаленные районы или специально построенные бункеры.