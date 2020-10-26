Депутат объяснил отсутствие ответных санкций против Украины

Санкт-Петербург, 26 октября. Эксперты на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» обсудили обвинение России украинскими властями в несоблюдении положения Будапештского меморандума и дискриминацию русской культуры. Депутат Госдумы, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров рассказал, почему Россия не будет вводить санкции против Украины.

Напомним, 26 лет назад Украина, США, Великобритания и Россия подписали Будапештский меморандум. Стороны обязались уважать суверенитет Украины и не применять против нее оружие, а Киев в обмен передавал все ядерное вооружение Москве и присоединялся к ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия). После событий 2014 года украинские власти неоднократно обвиняли Российскую Федерацию в несоблюдении положений документа.

«Упреки все равно останутся, как бы мы не взаимодействовали. Но мы должны исходить из того, что совместное заявление, которое было принято руководителями России, Великобритании, США и, в том числе Украины, действительно, не был выполнено. Совершенно очевидно, что оно и не будет выполнено. Наоборот, идет нагнетание процесса. Мы видим дискриминирующее отношение к русскому языку», — сообщил Артем Туров.

Депутат Госдумы объяснил, на кого российские санкции окажут наибольшее давление.

«В первую очередь, широкомасштабные санкции повлияют на обычных людей, проживающих на территории Украины. Но мы же один народ, который живет в трех государствах. На самом деле, украинская власть сама себя подрывает в ходе принятий подобных решений. Недавно мне попался один видеосюжет о том, как Национальная академия наук Украины обсуждала проблематику того, что учителя проводят уроки на украинском языке, но вне школы все — дети, учителя, родители — разговаривают на русском. Однако, чем больше будут запрещать, тем больше будет вызываться негатив. На самом деле, выборы, которые прошли вчера, тому подтверждение», — заявил член Комитета по делам СНГ.

По словам Артема Турова, в данном вопросе нужно надеяться на работу Россотрудничества.