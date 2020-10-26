Алена Свиридова показала честные снимки без ретуши

Москва, 26 октября. Известная российская певица Алена Свиридова в конце лета отметила 58-й день рождения. Судя по всему, знаменитость не боится возрастных изменений, ведь недавно она опубликовала в социальных сетях фотографию без ретуши.

Пик славы Свиридовой остался далеко позади. Исполнительница была популярна в 90-х годах, однако и сейчас женщина периодически привлекает внимание журналистов. Недавно инфоповодом стала фотография, размещенная в социальных сетях. На ней артистка показала себя без ретуши и макияжа.

Можно предположить, что Свиридова расстраивается, замечая появление новых морщин и других изменений, однако она не собирается прятать их от окружающих. По словам певицы, ее не волнует, будут ли ее называть "страшной или старой" или советовать накраситься.

"Пусть… Я — за правду. А она такова, что все мы люди, поэтому рано или поздно постареем", — объяснила знаменитость.

Однако неприятие косметики не означает, что певица не следит за собой. Недавно Свиридова возобновила беговые тренировки, чтобы поддерживать себя в форме.

Но, стоит заметить, что увлечение спортом не только полезно для здоровья, но может быть и опасно. Как сообщалось ранее, недавно певице Валерии пришлось обратиться к медикам в Дубае из-за спортивной травмы.