На турецкие дроны в небе Донбасса Россия может ответить «Орионом»

Санкт-Петербург, 26 октября. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Украина не сможет повторить военный успех Азербайджана, атаковав Донбасс. Об этом он заявил в эфире Медиагруппы «Патриот», комментируя заявление украинского политолога Ковтуна, что Украина использует опыт Азербайджана по силовому решению проблемы Нагорного Карабаха.

«Проблема Нагорного Карабаха существует 30 лет, и она основана на национальном конфликте. Проблема Востока Украины — это проблема той политики, которую проводили украинские националисты в борьбе с людьми, которые близки к России. Это проблема языковая, проблема отношений между разными частями Украины, подогреваемая Западом. Киеву не удастся решить проблему силовым путем, потому что тот воинствующий запал, который поддерживался определенными кругами Запада, сегодня ими поддерживаться не будет. Да и у Украины сегодня нет такого настроя, чтобы, как призывают националисты, вести войну до победного конца», — пояснил Алексей Репа в эфире на тему «Итоги местных выборов на Украине. Почему проиграли и Порошенко, и Зеленский?».

Даже гипотетический союз Джо Байдена и Петра Порошенко не означает, что Украина перейдет к активным военным действиям против непризнанных республик, считает зампред комитета Госдумы по международным делам.

«Байден — глубокий пенсионер, назвать его воинственным трудно из-за его провалов в памяти. Он умеет считать деньги и понимает, что Украина ему обошлась дорого. И Украина ему аукнется как политическому деятелю, и больше даже не ему, а Демократической партии США», — отметил депутат.

Политик не исключает инцидентов в Донбассе, провоцируемых националистическими силами Украины и их покровителями на Западе, но как бы новая украинская власть не пыталась модернизировать свою армию, Донбасс всегда получит необходимую военную помощь от России, уверен Алексей Чепа.