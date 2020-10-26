Немецкий политолог объяснил, почему в Берлине заговорили о новом мире с США

Берлин, 26 октября. Политолог Александр Рар прокомментировал недавнее заявление главы Министерства иностранных дел Германии о «перезагрузке» отношений между Берлином и Вашингтоном. По мнению эксперта, надежды дипломата совершенно напрасны.

Рар в беседе с газетой «Взгляд» предположил, что на данный момент глава МИД ФРГ надеется на избрание президентом США Джо Байдена и уход действующего главы государства Дональда Трампа в отставку. Дело в том, что после Второй мировой войны между Европой и Соединенными Штатами установились отношения, которые устраивали почти всех, но теперь они разрушены.

«Маас сетует на то, что американо-европейские отношения пострадали в первую очередь потому, что США сломали все организации, поддерживавшие стабильность», — объяснил политолог.

В Германии надеются, что после ухода Трампа отношения восстановятся, а общие «правила поведения», выработанные в прошлом, вновь начнут играть какую-то роль. Однако Рар сомневается в реализуемости планов немецкого дипломата.

Дело в том, что Берлин опять стремится к совместному построению «нового мира» с Вашингтоном. Но в данном случае стоит иметь в виду, что с «поствоенных» времен утекло очень много воды. Ранее всем «заправляли» Штаты и несколько европейских стран.

Теперь на геополитической арене присутствуют Россия, Китай, Индия и Турция. Они также требуют более реальных правил игры, по которым могли бы взаимодействовать разные «полюса».

Политолог достаточно часто говорит на темы, так или иначе связанные с Россией. Как сообщалось ранее, Рар назвал четыре «шока» ЕС, которые не позволяют «сдерживать Россию».