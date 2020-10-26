Ковбасюк: Зеленский распустит Раду и назначит выборы на весну 2021 года

Санкт-Петербург, 26 октября. Эксперт Украинской политологической ассоциации Ринат Ковбасюк на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» рассказал, чем обернутся возможные весенние выборы на Украине.

«Местные выборы на Украине — сигнал Зеленскому о том, что его рейтинг начал сильно падать. Потому что, как мы знаем, ни в одном городе он не занял первое место, даже не второе. Ситуация определенно очень плачевная», — отметил эксперт.

По мнению Рината Ковбасюка, весной могут быть назначены внеочередные парламентские выборы, которые поспособствуют устранению негатива, появившегося с падением рейтинга «Слуги народа».

«По моим инсайдерским новостям, партия «Слуги народа», скорее всего, будет переименована, а Зеленский распустит парламент и обвинит его членов в том, что те не смогли оправдать желания украинского народа. То есть роль козла отпущения будет найдена в парламенте», — сообщил эксперт Украинской политологической ассоциации.

По словам специалиста, президент Украины беспокоится о собственном влиянии на членов фракции.