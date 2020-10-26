Ковбасюк: Зеленский распустит Раду и назначит выборы на весну 2021 года

Санкт-Петербург, 26 октября. Эксперт Украинской политологической ассоциации Ринат Ковбасюк на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» рассказал, чем обернутся возможные весенние выборы на Украине.
«Местные выборы на Украине — сигнал Зеленскому о том, что его рейтинг начал сильно падать. Потому что, как мы знаем, ни в одном городе он не занял первое место, даже не второе. Ситуация определенно очень плачевная», — отметил эксперт.
По мнению Рината Ковбасюка, весной могут быть назначены внеочередные парламентские выборы, которые поспособствуют устранению негатива, появившегося с падением рейтинга «Слуги народа».
«По моим инсайдерским новостям, партия «Слуги народа», скорее всего, будет переименована, а Зеленский распустит парламент и обвинит его членов в том, что те не смогли оправдать желания украинского народа. То есть роль козла отпущения будет найдена в парламенте», — сообщил эксперт Украинской политологической ассоциации.
По словам специалиста, президент Украины беспокоится о собственном влиянии на членов фракции.
«В данной партии «Слуги народа» во всей фракции, люди, которые якобы являются людьми Зеленского, часть из них, на самом деле, является людьми Коломойского. Было сразу видно, что данная фракция не монолитная. И основной удар весенних выборов будет направлен как раз против Коломойского, потому что уже сейчас есть много людей «Слуги народа», которых не может контролировать сам Зеленский. Поэтому президент хочет завести новых людей или привлечь проверенных», — объяснил Ринат Ковбасюк.