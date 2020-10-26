Допдоходы бюджета предложили направить на развитие сельской ипотеки в РФ

Москва, 26 октября. Допдоходы бюджета в России предложили направить на развитие сельской ипотеки. С такой идеей к главе Правительства РФ Михаилу Мишустину обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

В ходе встречи премьер-министра с руководством Госдумы и руководителями фракций Володин заявил, что на сегодняшний день выделенных средств на указанные цели недостаточно. Такого мнения придерживаются и думские фракции, и профильные комитеты.