«Пригрозили отрезать голову»: девушка Мондезира рассказала об избиении

Москва, 26 октября. Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова в беседе с ФАН рассказала подробности избиения на рынке в Москве ее молодого человека Мондезира. По словам девушки, ее не тронули, но пообещали "отрезать голову".

"Это произошло несколько дней назад, Мы уже написали заявление в полицию", — рассказала Юлия.

Говоря о том, какие травмы получил Мондезир, девушка с облегчением отметила, что повреждения не слишком серьезные, но "средней степени тяжести".

Рассказала Ефременкова и подробности самого нападения. По ее словам, она увидела на прилавке рынка приглянувшуюся ей вещь, но продавщица восприняла их крайне неадекватно.

"Мы подошли, чтобы узнать детали. До нее мы были на нескольких точках. Все старались помочь, адекватно отвечали. Уже на выходе Мондезир только дотронулся до детали, она (продавщица — прим.ред.) стала сразу орать. В ответ я стала ей говорить: "Что вы себе позволяете? Здесь нигде не написано, что руками не трогать", — поделилась Юлия.

После этого к ним тут же подбежали несколько мужчин. В результате словесный конфликт перерос в драку.

"Потом подошел ее, не знаю, может, родственник. Они все – братья-сватья. А потом моргнуть не успели… Не знаю, сколько было и потом стало человек. Пять Мондезира держали, один нанес удар по лицу. А мне пригрозили отрезать голову", — заключила она.

Девушка добавила, что она и ее молодой человек написали заявления в полицию. Теперь правоохранителям предстоит выяснить подробности инцидента.