Брат актера Василия Степанова ответил на слухи о его лечении в психбольнице

Москва, 26 октября. За успех в боевике "Обитаемый остров" Федора Бондарчука молодой актер Василий Степанов поплатился ментальным здоровьем. На днях в Сети появилась информация о том, что он угодил в психбольницу после непристойного предложения.

Василий Степанов благодаря работе с Бондарчуком буквально проснулся знаменитым. В 2008 году молодой актер был не готов к оглушительному успеху, который настиг его после премьеры "Обитаемого острова". Вскоре после начала кинокарьеры Степанову диагностировали шизофрению и поставили третью степень инвалидности. Однако он не проходил лечения в психбольнице.

"Это ложная информация, вообще не знаю, откуда у вас она", — прокомментировал слухи в беседе с Пятым каналом брат звезды "Обитаемого острова" Максим Степанов.

О пребывании актера в специализированной клинике ранее рассказал букинг-директор Кирилл Чибисов, который якобы помогал Степанову найти работу. По его словам, вокруг звезды "Обитаемого острова" начался ажиотаж после премьеры боевика: на него посыпалось множество коммерческих предложений. По слухам, один из режиссеров в ту пору домогался Степанова, вследствие чего тот якобы угодил в психбольницу.