Комаровский предупредил о резком скачке заболеваемости COVID-19 на Украине

Москва, 26 октября. Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал причину, по которой на Украине произойдет резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией, и объяснил, как уберечь от COVID-19 школьников. На эту тему эксперт поразмышлял в своем Telegram-канале.
Как отметил Евгений Комаровский, резкий рост заболеваемости коронавирусом среди школьников на Украине может произойти в середине октября, так как это старт отопительного сезона.
"Люди не могут додуматься, что в классе, прежде всего, нужно организовать сквозняк, контролировать температуру и влажность воздуха. Легче же отмыть деньги на масках, санитайзерах, на мытье полов хлоркой, на несчастных детях в масках", — отметил врач.
Она назвал «абсолютным бредом с эпидемиологической точки зрения» меры предосторожности, которые приняты в украинских школах. Речь идет о масках во время прогулок, закрытых классах и необходимости мыть руки «с утра до ночи». Комаровский посоветовал учителям и родителям проводить тест "чем это пахнет?", чтобы определить учеников, которые могли заболеть коронавирусом.
Ранее Комаровский объяснил разницу в потере обоняния при заболевании гриппом и коронавирусной инфекцией.