Комаровский предупредил о резком скачке заболеваемости COVID-19 на Украине

Москва, 26 октября. Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал причину, по которой на Украине произойдет резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией, и объяснил, как уберечь от COVID-19 школьников. На эту тему эксперт поразмышлял в своем Telegram-канале.

Как отметил Евгений Комаровский, резкий рост заболеваемости коронавирусом среди школьников на Украине может произойти в середине октября, так как это старт отопительного сезона.