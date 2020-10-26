Депутат рассказал о провале партии «Слуга народа» на Украине 

Санкт-Петербург, 26 октября. Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в эфире Медиагруппы «Патриот» итоги местных выборов на Украине.

«Самое важное — это то, что произошел провал партии президента. «Слуга народа» полностью проиграл. При небольшой явке — меньше 37% — партия «Слуги народа» проиграла практически все ключевые выборы — выборы мэров крупных городов. Так, например, в Киеве, на протяжении многих лет в борьбе с действующим мэром Кличко, «Квартал-95», возглавляемый «Слугами» и руководимый президентом, всячески критиковал действия мэра. Сейчас же за кандидатов от «Слуги народа» проголосовало, в общей сложности, меньше 2,5% населения Киева. Но я говорю не о победе Кличко, я говорю о провале «Слуги народа», — сообщил Алексей Чепа.

По словам депутата Госдумы, этот проигрыш говорит о том, что исчерпан запас доверия к Владимиру Зеленскому.