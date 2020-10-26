Онколог объяснил, какие признаки помогут самостоятельно обнаружить рак

Москва, 26 октября. Существуют несколько признаков, по которым можно обнаружить онкологию самостоятельно. Об этом рассказал заведующий отделением опухолей кожи и мягких тканей МКНЦ им. А. С. Логинова, хирург-онколог Константин Титов.

Он отметил, что при так называемом самообследовании необходимо обратить внимание на свои родинки, чтобы не пропустить меланому. Если родинка всегда была, но изменились ее края, она начала расти или поменяла цвет, то это может сигнализировать о развитии онкологического заболевания, передает A42.RU. Также женщинам можно самостоятельно изучить свою грудь.

"Опухоль молочной железы женщина может самостоятельно у себя прощупать. Какой-то плотный узелок, участок уплотнения", — отметил врач.

Однако типичные признаки для рака внутренней локализации на первой стадии, как правило, отсутствуют, подчеркнул Титов.

Ранее ученые из лондонского Института Фрэнсиса Крика сообщили об успешном проведении первых клинических испытаний вакцины для профилактики нескольких видов рака.