В Крыму не одобрили «сдачу» сахалинским чиновником Курил Японии

Невольная «сдача» сахалинским чиновником Курильских островов Японии — всего лишь локальная глупость, не имеющая никакого отношения к разведывательным и специальным службам Страны восходящего солнца. Об этом в интервью ФАН заявил заместитель председателя Верховного совета Республики Крым Григорий Иоффе.

Ранее пресс-служба правительства Сахалинской области сообщила, что регион уволил сотрудника местного агентства по рыболовству, использовавшего во время заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства карты, на которых Курильские острова были помечены как часть Японии (они были того же цвета, что и остров Хоккайдо под управлением Токио).

«Понабрали идиотов, — заявил Иоффе. — Вероятность повторения подобной ошибки крымскими чиновниками я исключаю: у нас качественно налажена кадровая работа, и человек со столь скудными умственными способностями попросту не смог бы занять должность в нашем правительстве. К тому же у людей в Крыму еще свежи в памяти события 2014 года, так что даже самый последний дурак не посмел бы притащить на рабочее совещание карту, где наш регион указан как часть Украины».

Собеседник ФАН считает, что инцидент в правительстве Сахалинской области имел характер добросовестного заблуждения — уволенный чиновник действовал, руководствуясь исключительно своей собственной глупостью, а не инструкциями спецслужб Японии.

«Разумеется, я не думаю, что здесь имел место злой умысел, — убежден эксперт. — Вряд ли этот человек работал на японскую разведку, которые таким образом могли бы пытаться покуситься на территориальную целостность нашего государства. Не стоит недооценивать наших врагов — они гораздо умнее, чем мы о них порой думаем».

Курильские острова стали частью РСФСР в составе Советского Союза после поражения Японии во Второй мировой войне. Токио не признал российского суверенитета над островами Итуруп, Кунашир и Шикотан и требует от Москвы передать их под японское управление. По мнению правительства Страны восходящего солнца, «северные территории» (так оно называет Южные Курилы) являются «вековыми землями Японии», которые находятся под «незаконной оккупацией России». Правительство Соединённых Штатов Америки так же последовательно поддерживает позицию Японии.