Эксперт: 50 лет диктатуры на Украине, и русские забудут свой язык 

Санкт-Петербург, 26 октября. Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в эфире Медиагруппы «Патриот» объяснил успех партии Петра Порошенко на местных выборах на Украине, в том числе в некоторых юго-восточных регионах, тем, что бывший президент в своей политической программе сделал ставку на радикальных националистов и профашистские силы в стране.

«Голосующие за Порошенко — это ультранационалисты и неофашисты. На юго-востоке произошло следующее: при Ющенко здесь удалось поднять количество пронационалистического электората с 10% до 15%, после установления диктатуры 2014 года удалось поднять количество профашистского электората с 15% до 25%. Сейчас был успех Порошенко, но это не успех националистов — их электорат 25% — как был, так и остался. Просто все остальные пронацистские партии, типа «Свободы», «Голоса» и другие были минимизированы и, по сути, поглощены Петром Порошенко. Он никакой не фашист, но так получилось», — пояснил Сергей Марков в эфире на тему «Итоги местных выборов на Украине. Почему проиграли и Порошенко, и Зеленский?».

Директор Института политических исследований отмечает нарастание националистического угара на Украине, направленного на разрыв традиционного этнокультурного единства народов России и Белоруссии, но уверен, что окончательно переформатировать русских на Украине националистам навряд ли удастся. По словам политолога, чтобы на Украине произошла такая же ассимиляции русских, как в странах Прибалтики, Западу потребуется слишком много сил и времени.