Озверевший от голода житель Подмосковья убил таксиста из-за фастфуда

Москва, 26 октября. Житель подмосковного Воскресенска забил до смерти таксиста в очереди за фастфудом. По мнению мужчины, его жертва слишком мешкала с заказом. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального ГСУ К РФ.

ЧП произошло в ресторане быстрого питания в зоне обслуживания автомобилистов. Водитель такси стал делать заказ, но один из ожидавших в очереди посетителей ресторана разозлился, решив, что таксист задерживает всех и заказывает еду слишком долго.

Перепалка на словах переросла в рукоприкладство. Недовольный мужчина трижды ударил таксиста по голове. Удары были такой силы, что водитель потерял сознание. Его экстренно доставили в больницу, где он умер, так и не придя в себя, пишет РИАМО.

Сотрудники полиции оперативно задержали озверевшего от голода подозреваемого. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.