Москва, 26 октября. Научно-техническая разведка (НТР) СССР смогла добыть в годы Великой Отечественной войны образцы пенициллина для спасения бойцов, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин.

НТР появилась по инициативе Феликса Дзержинского 26 октября 1925 года, передает слова Нарышкина журнал "Национальная оборона". Дзержинский заявил о необходимости создания органа по получению данных об иностранной технике. Приоритетом для этой отрасли разведчиков является здравоохранение, спасение жизни людей. Во время Великой Отечественной войны раненые солдаты нуждались в пенициллине, заметил Нарышкин.

Сотруднику советской внешней разведки Семену Семенову удалось раздобыть образцы штаммов очищенного пенициллина производства США. Его массовое производство было развернуто начиная с 1943 года, пенициллин от СССР получил название "Крустозин". Он оказался даже более эффективен, чем аналоги из других стран. Благодаря его внедрению удалось добиться снижения смертности среди бойцов Красной армии на 80%, а число ампутаций на 1/4.

Сегодня важным для людей является не только пенициллин, но и вакцины для борьбы с коронавирусом. Так, первый компонент российского препарата "Спутник V" получили уже 19 тысяч москвичей, сообщило издание "Вечерняя Москва".