Секс-символ 90-х Влад Сташевский вернется на ТВ после долгого перерыва

Москва, 26 октября. Телеканал НТВ возрождает проект "Ты — суперстар!" под названием "Суперстар. Возвращение". В новом музыкальном шоу появится поп-исполнитель Влад Сташевский, который в 90-е годы пользовался большим успехом на российской сцене.

В рамках проекта восемь звезд девяностых вернутся на сцену, чтобы напомнить о себе. Каждый выпуск шоу "Суперстар. Возвращение" будет представлять собой конкурсный этап. Продюсеры программы придумали названия для эпизодов шоу: "Современный хит", "Хит со звездой", "Шлягер на все времена" и другие. Ведущей проекта станет эстрадная артистка Лолита Милявская.

Инсайдеры в интервью Teleprogramma.pro рассказали, что шоу откроют секс-символы девяностых Владислав Сташевский и Богдан Титомир. Первый поп-певец прославился хитом "Позови меня в ночи". Титомиру принесли известность группа "Кар-Мэн" и ее бессмертный хит "Лондон, гудбай".

Потерпев неудачу в отношениях с дочерью гендиректора "Лужников" Ольгой Алешиной, Сташевский обрел счастье в браке с психологом Ириной Мигулей. Артист периодически выступает в радиошоу "Ретро FM" или в музыкальном проекте "Дискотека 90-х".