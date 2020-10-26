Таролог рассказала о роли возлюбленного в завещании Овсиенко

Москва, 26 октября. Таролог Марианна Абравитова в беседе с «Пятым каналом» предупредила, что возлюбленный известной певицы Татьяны Овсиенко Александр Меркулов будет недоволен составленным ею завещанием, согласно которому он остается без элитной квартиры в Москве.

Специалист рассказала, что исполнительница приняла решение составить завещание именно таким образом, чтобы успокоить общественность и показать, что Меркулов не претендует на ее наследство. Абравитова добавила, что Александр Меркулов любит артистку, но оказывает на нее негативное влияние.

«Это доказательство того, что ее возлюбленный не имеет никаких меркантильных интересов в этом союзе. Якобы. Мы все знаем, что завещание можно и переписать, что в принципе и будет сделано, скорее всего», — указала таролог.

Она не стала называть возлюбленного Овсиенко «таким уж бескорыстным». дело в том, что есть и эмоции, и чувства, «но с его приходом в жизнь Татьяны все изменилось».

«Он несет в себе негативное зерно — здесь и алкоголь, и неправедный образ жизни», — объяснила Марианна Абравитова.

Специалист посоветовала певице не увлекаться спиртными напитками, которые таят скрытые опасности для ее психики. Также таролог предупредила Татьяну, что стоит быть аккуратнее не только с алкоголем, но и в делах, которые она ведет вместе с Александром.

Ранее сообщалось, что Овсиенко после появления слухов о домашней тирании написала завещание, которым оставила гражданского мужа Александра Меркулова без квартиры в Москве. Певица объяснила, что Меркулов ни на что не претендует. У нее с гражданским мужем есть собственное жилье — квартира в Ялте — и планы на будущее.