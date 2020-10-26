Гайзер пойдет под суд за раздачу земли в Сыктывкаре

Сыктывкар, 26 октября. Экс-руководитель Республики Коми Вячеслав Гайзер стал фигурантом еще одного уголовного дела. Следователи считают, что он организовал превышение должностных полномочий.

Согласно обвинению, республиканский глава в 2013 году незаконно дал распоряжение руководителю горадминистрации Сыктывкара Ивану Поздееву. Последний должен был предоставить конкретной компании без конкурса землю под строительство многоквартирных домов, пишет ТАСС.

Директор фирмы заплатил за шесть участков меньше трех миллионов рублей. В результате преступной схемы городской бюджет не получил более 8,7 миллиона рублей

Уголовное дело в отношении Гайзера уже направлено в суд.