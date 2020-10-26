Первые покупатели iPhone 12 пожаловались на проблемы с корпусом

Москва, 26 октября. Покупатели нового iPhone 12 рассказали о первой проблеме устройства при использовании. Выяснилось, что новый корпус телефона неудобно держать в руках.

Первые обладатели нового iPhone 12 уже обнаружили недостатки устройства. Некоторые обвинили производителей смартфона в получении незначительных травм ладони при пользовании устройством, а другие высказали недовольство его внешним дизайном.

Предполагается, что дискомфорт был обусловлен формой гаджета, которая стала отличаться от предыдущих моделей. Те, кто пострадал из-за углов острого корпуса стали активно выкладывать фотографии рук, где можно отчетливо заметить следы от натирания и даже порезы.

Среди недовольных покупкой были и те, кто раскритиковал аккумулятор устройства. Выяснилось, что совсем не бюджетный телефон быстро разряжается. Многие связали это с сетью 5G, при которой смартфон быстро теряет заряд.