Джо Байден проводит самую cтранную избирательную кампанию в истории США

Кандидат скорее мертв, чем жив: демократ Джо Байден, которого все чаще сравнивают с престарелым советским руководителем Леонидом Ильичом Брежневым, проводит самую странную избирательную кампанию в истории США. Слабоумие, а точнее маразм Джо Байдена становится главной темой обсуждения на излете кампании по выборам президента США 2020, об этом сообщают американские СМИ. Этой теме посвящены в частности статьи: «Дональд Трамп издевается над «сонным» Джо Байденом» в британской Daily Mail и «Большинство американцев знает, что из себя представляет Джо Байден», опубликованной на сайте PJ Media.

Ошибка за ошибкой

За минувшие несколько дней кандидат от Демпартии США на президентских выборах 2020 Джо Байден допустил сразу несколько серьезных оплошностей, спровоцировав очередную волну сомнений по поводу того, способен ли он занимать высший государственный пост.

Началось с фразы, брошенной Байденом на президентских дебатах в прошлый четверг. Тогда кандидат от демократов внезапно признался, что намерен покончить с нефтяной индустрией в США. Эти слова вызвали шок в предвыборных штабах Байдена в Техасе, Пенсильвании и Оклахоме, поскольку значительная доля доходов граждан этих штатов зависит от добычи и переработки нефти. Спрашивается: зачем жителям этих штатов голосовать за человека, который лишит их средств к существованию?

Американские выборы 2020: финал близок

Сейчас в США проходит самый напряженный заключительный этап предвыборной кампании. Многие активные американцы голосуют досрочно, поэтому любое неосторожное слово кандидата может обернуться против него.

Если внимательно проследить за поведением Байдена в последние дни, складывается впечатление, что 77-летний политик давно не контролирует свои слова. Так, во время очередного обращения к избирателям Байден заявил, что демократами создана «самая обширная и всеохватная организация по фальсификации голосов в истории американской политики». Скорее всего, бывший вице-президент имел в виду ровно противоположное: организацию защиты выборов от вбросов и фабрикаций. Однако сказанного не воротишь, и многие сторонники действующего президента Дональда Трампа уже назвали заявление Байдена «оговоркой по Фрейду».

На субботнем митинге в Пенсильвании «сонный Джо» назвал всех голосующих за Трампа «болванами», а затем стал нервно ходить по сцене за спиной у своей супруги Джилл Байден, которая сменила престарелого кандилата у микрофона. Пенсильванское выступление Байдена выглядело истеричным, в некоторые моменты Джо нес откровенную бессмыслицу. На воскресном «виртуальном митинге» Байден смотрелся совсем плохо и даже забыл, что его противником на выборах является Дональд Трамп, а не Джордж Буш.

«Еще четыре года президентства Джорджа, и мы окажемся в другом мире», — сказал Байден.

Не исключено, что объявление России главной угрозой для США также было вызвано пошатнувшимся психическим здоровьем и слабым состоянием ума демократического кандидата.

«Виртуальный» Байден

Согласно источнику медиакорпорации Bloomberg, Байден в понедельник завершает свою предвыборную кампанию в формате встреч с избирателями и политических мероприятий, требующих личного присутствия кандидата. Это беспрецедентный шаг для американской демократии, ведь до выборов еще целых восемь дней!

Предвыборные митинги Байдена и без того были нечастыми и крайне малочисленными, однако фактическое прерывание любого общения со сторонниками — поступок, не имеющий аналогов в истории американских выборов. Официально руководители предвыборных штабов Байдена ссылаются на опасность заболевания коронавирусом и объясняют малое число людей на митингах в поддержку демократического кандидата заботой о здоровье граждан. Однако огромный энтузиазм республиканцев и тысячи людей на митингах Дональда Трампа свидетельствуют, что не все так однозначно. Напомним также, что публичные мероприятия в поддержку Байдена не отличались большой численностью и высокой активностью еще до начала пандемии.

«Технический» кандидат от демократов

Характерно, что огромным вниманием СМИ на нынешних выборах пользуется демократический кандидат на вице-президентский пост Камала Харрис. По Конституции США при победе Байдена в случае досрочного прекращения его полномочий в связи со смертью или уходом в отставку именно Харрис автоматически возглавит страну.

За время предвыборной кампании Джо Байден сам намекал, что Харрис — будущий президент США. По случайности это подтвердила и сама Харрис. На прошлой неделе Дуглас Эмхофф, муж Харрис, случайно назвал свою супругу следующим президентом страны. После всех этих вольных и невольных «утечек» многим американцам стало окончательно ясно, что, голосуя за Байдена, они на самом деле ведут к власти Харрис. Весь вопрос в том, устраивает ли американцев подобный расклад.