Российская армия защитит Приднестровье от любой агрессии Киева и Кишинева

Грядущие президентские выборы в Молдавии не смогут привести эту постсоветскую страну к полномасштабному гражданскому конфликту по типу Украины. Эксцессы молдавского Евромайдана, в случае их появления, не создадут угрозы для проживающих в Приднестровье граждан России.

К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировав ситуацию в Молдавии и ПМР.

Додон, Санду и Нарышкин

Приближение назначенного в Молдавии на 1 ноября первого тура президентских выборов вызывает у российской общественности немало опасений.

Молдавия идет навстречу выборам, имея в «анамнезе» не только непростую ситуацию в экономике, усугубленную пандемией COVID-19, но и конфронтацию пророссийского и прозападного векторов развития государства. Олицетворением первого является действующий президент Молдавии Игорь Додон. Главным конкурентом Додона на выборах считается бывший премьер-министр, глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду, ратующая не только за евроинтеграцию, но и за объединение с Румынией.

Пока более выигрышной выглядит позиция Додона. Однако рейтинг действующего президента ненамного превосходит рейтинг Санду. Любопытно, что та успела заранее обвинить власть в намерении фальсифицировать выборы, после чего призвала сторонников готовиться к протестам.

В совокупности с экономическим кризисом это вполне может создать предпосылки к «цветной революции» в Молдавии в стилистике украинского Евромайдана. То, что такие опасения не лишены оснований, подтвердил и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, прямо обвинивший США в подготовке протестов в Молдавии на случай победы Додона.

Одновременно Евромайдан в Молдавии, как считают многие, может представлять опасность для Приднестровской Молдавской Республики, находящейся с Кишиневом в состоянии замороженного конфликта.

Напомним, что на территории Приднестровья проживает более 213 тысяч граждан РФ. Там же, в ПМР, в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года находится миротворческий контингент Вооруженных сил РФ — два отдельных гвардейских мотострелковых батальона плюс батальон управления.

Насколько оправданны опасения о возможной дестабилизации ситуации в Молдавии? И существует ли какая-то угроза для ПМР в случае прихода к власти в Кишиневе прозападного президента?

Арена борьбы политтехнологий

Начнем с того, что Молдавия — это парламентская республика. То есть важнейшие функции исполнительной власти в этой стране — прерогатива не ее президента, а премьер-министра. Стало быть, выиграет или проиграет выборы Игорь Додон, большого значения это не имеет.

Альтернатив евроинтеграции у Молдавии, как у страны с довольно слабой экономикой, при этом нет. Данное обстоятельство ставит крест на довольно утопических планах объединения с Румынией — страной тоже с дотационной экономикой. ЕС, как главный донор Румынии и Молдавии, а также проводник распределенной «региональной» политики, не заинтересован в появлении большой европейской страны — ведь масштаб рождает и позицию. Дотационная экономика ограничивает амбиции молдавских политиков, побуждая их действовать в более-менее правовом поле, под присмотром ЕС и без попыток узурпации власти.

Как следует оценивать призыв Санду к протестам?

Подобные заявления скорее говорят о собственной электоральной слабости главы партии «Действие и солидарность», чем о наличии каких-то масштабных планов. За громкими словами и революционной риторикой обычно стоят глубокие социально-экономические проблемы, отсутствие перспектив, коррупция и депрессия. К сожалению, евроатлантический курс той или иной страны, по обыкновению, не имеет ни экономической программы, ни содержательной политической позиции видения собственного государства в общей картине ЕС. Все сводится к инфантильному стремлению «стать европейцами», что автоматически должно якобы решить все проблемы. К сожалению, это не работает.

Впрочем, в Молдавии нет никакой содержательной картины, а также политической программы и у условной пророссийской партии. Таким образом, грядущие президентские выборы станут ареной борьбы политических технологий при общей бессодержательной позиции конкурентов. Победитель, вне зависимости от политического лагеря, столкнется с одинаковым набором проблем и возможностей — необходимостью решать острые социально-экономические проблемы, противостоять пандемии, выпрашивать дотаций у ЕС (который не горит желанием видеть Молдавию в своих рядах), а также выстраивать отношения с Россией.

А как же Евромайдан? Мы бы не исключали попытки реализации чего-то подобного в случае победы Додона — в конце концов, глава СВР России ясно дал понять, что у молдавской «цветной революции» вполне имеются влиятельные бенефициары на Западе. Но вот вероятность перерастания молдавского Евромайдана в гражданскую войну, как это произошло на юго-востоке Украины, на наш взгляд, крайне невелика. Отсутствие разделения страны по совокупности характеристик: география, промышленность, этно-языковые особенности — лишает Молдавию перспектив масштабного конфликта по украинскому типу.

Кстати, основная интрига в Кишиневе сейчас разворачивается вовсе не вокруг спарринга Додона и Санду, а вокруг будущих парламентских выборов, карусели возможных коалиций и отдельной игры бывшего теневого правителя страны (по совместительству — крупнейшего олигарха) Владислава Плахотнюка. Последний, в силу отсутствия в политическом ландшафте весомого политического центра, имеет определенные шансы на реванш. При этом молдавское политическое поле после свержения в 2019 году Плахотнюка представляет собой конгломерат разномастных сил, ситуативных коалиций и переходов фигур из одного партийного списка в другой.

Все вместе это больше напоминает некое броуновское движение, чем «закипающий котел революции».

Успешный status quo

Разумеется, при анализе ситуации в Молдавии нельзя не затронуть и тему ПМР.

Пожалуй, конфликт в Приднестровье — один из немногих, если не единственный, на постсоветском пространстве, где отсутствуют бенефициары реванша. Молдавия оказалась одной из немногих бывших республик СССР, которая не поднимала на щит антироссийскую риторику и не искала в русофобии вдохновение для своего современного политического мифа.

Положение Молдавии на континенте являет собой, наверное, единственный пример успешного status quo — с Россией с одной стороны и ЕС с другой. История постмайданной Украины убедительно продемонстрировала молдавским элитам, да и бюрократии Евросоюза, к чему может привести радикальный сценарий внутреннего конфликта. Вторая Украина сейчас в Европе никому не нужна.

Нужна ли она Соединенным Штатам в качестве средства давления на ЕС и РФ? Не исключено. Но мы уже выяснили, что спровоцировать в Молдавии масштабный конфликт по типу украинского невозможно. К этому можно добавить, что Молдавия, в силу промышленной и экономической слабости, не несла в себе предмета для масштабного политического конфликта, где свою роль могли бы сыграть радикальные националисты. Не имелось там и резкого разделения на восточную и западную области. В целом, исторически в Молдавии отсутствовал антироссийский политический проект.

Скорее всего, в текущем виде ПМР не имеет ясных перспектив к развитию. Не исключено, что для республики наиболее оптимальной моделью будущего в качестве исторического субъекта может стать широкая автономия в составе Молдавии. Де-факто экономически это уже давно произошло. Множество граждан ПМР для ведения экономической деятельности, а также ради трудовой миграции в ЕС имеют молдавское гражданство.

Да и само Приднестровье, несмотря на независимость, довольно глубоко интегрировано в европейскую экономику: большинство его предприятий ведут активную экономическую деятельность, будучи зарегистрированными в Кишиневе. Опять же, для ЕС модель широкой автономии с сохранением этнической и исторической идентичности является одной из самых привлекательных — конечно, под гарантии безопасности со стороны России.

Москва сохраняет в ПМР свое влияние через программы социально-экономического развития, прямую политическую поддержку и гарантии суверенитета. В военном отношении, в силу отсутствия прямого коридора между РФ и Приднестровьем, возможности нашей страны ограничены. Но уже упоминавшееся наличие у жителей ПМР гражданства России дает Москве возможность защищать их самыми широкими средствами.

В текущих обстоятельствах очагом напряженности для ПМР является вовсе не Молдавия, а Украина, которая видит в Приднестровье инструмент для давления на Россию. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон о вступлении в силу соглашения о совместном контроле на молдавско-украинской границе. Тирасполь расценил это как блокаду. Это положение сохраняется до сих пор, грозя ПМР серьезными экономическими потерями.

Без оглядки на чужие границы…

Резюмируя, можно сказать следующее. В настоящий момент ситуация вокруг Приднестровья не имеет бенефициаров военного реванша. Вместе с тем Украина, как центр возможной нестабильности, обладает серьезными возможностями давления на ситуацию, в первую очередь средствами экономической блокады. Тирасполю и Москве с подобным положением вещей остается мириться как с неизбежным злом, устранить которое можно лишь после переформатирования украинского политического пространства и отказа Киева от конфронтации с Москвой. Ожидать такого в ближайшее будущее вряд ли приходится.

С другой стороны, любая попытка Кишинева (крайне маловероятная) или Киева (куда более вероятная) совершить акт агрессии против Тирасполя будет немедленно пресечена Вооруженными силами РФ — без оглядки на чужие границы и мнение западного сообщества. Уверенность в этом базируется как на истории вооруженного конфликта в Южной Осетии 2008 года, так и на категорическом отказе Москвы последовать принятой пару лет назад резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей Россию вывести свои войска из Приднестровья.