Марков: В условиях диктатуры на Украине не может быть честных выборов

Санкт-Петербург, 26 октября. Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил, что в условиях политической диктатуры, которая установилась на Украине после государственного переворота 2014 года, сложно оценивать какие бы то ни было выборы в соседнем государстве как демократичные и представительские.
«Как многолетний участник различных миссий наблюдений за выборами могу сказать главное: местные выборы на Украине не были ни честными, ни справедливыми. От выборов искусственно были отключены те политики, которые выступают за максимальную дружбу с Россией, которые выступают за присоединение Украины к союзному государству Россия — Белоруссия. Людей, простых избирателей, думающих в этом ключе, на Украине много — по разным оценкам, это четверть населения Украины, но ни один политик, который выражает эту позицию, не был допущен до выборов диктатором Украины, которым, конечно, является не Зеленский, а спецслужбы США, Великобритании, Польши и других стран-членов НАТО», — заявил Сергей Марков в эфире на тему «Итоги местных выборов на Украине. Почему проиграли и Порошенко, и Зеленский?».
По словам эксперта, именно их агенты отслеживают политиков с пророссийскими взглядами и исключают их из политического процесса в порабощенной стране.
«Они обеспечивают, чтобы в выборах принимали участие только те политические группировки, которые согласны с итогами государственного переворота. И даже «Оппозиционную платформу — За жизнь» заставляют включать националистов в списки своих кандидатов», — отметил политолог.
По этой же причине на Украине нет русской партии, которая выражала бы интересы русскоязычных граждан Украины.
«Диктатор Украины активно использует террор против всех несогласных. Многие русские люди с удовольствием там выступали, но они не имеют возможности проявить политическую активность, им угрожают физической расправой и убийством, разбивают их машины. Они знают, что в 2014 году около 10 тысяч человек были убиты не в Донбассе, а на всей территории Украины в рамках террора, который организовали нацистские банды. Но эти банды чувствуют себя абсолютно свободно, пока на свободе находятся люди, которые являются убийцами политических оппонентов, естественно, русские люди не спешат проявлять политическую активность», — пояснил директор Института политических исследований.