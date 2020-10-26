Марков: В условиях диктатуры на Украине не может быть честных выборов

Санкт-Петербург, 26 октября. Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил, что в условиях политической диктатуры, которая установилась на Украине после государственного переворота 2014 года, сложно оценивать какие бы то ни было выборы в соседнем государстве как демократичные и представительские.

«Как многолетний участник различных миссий наблюдений за выборами могу сказать главное: местные выборы на Украине не были ни честными, ни справедливыми. От выборов искусственно были отключены те политики, которые выступают за максимальную дружбу с Россией, которые выступают за присоединение Украины к союзному государству Россия — Белоруссия. Людей, простых избирателей, думающих в этом ключе, на Украине много — по разным оценкам, это четверть населения Украины, но ни один политик, который выражает эту позицию, не был допущен до выборов диктатором Украины, которым, конечно, является не Зеленский, а спецслужбы США, Великобритании, Польши и других стран-членов НАТО», — заявил Сергей Марков в эфире на тему «Итоги местных выборов на Украине. Почему проиграли и Порошенко, и Зеленский?».

По словам эксперта, именно их агенты отслеживают политиков с пророссийскими взглядами и исключают их из политического процесса в порабощенной стране.

«Они обеспечивают, чтобы в выборах принимали участие только те политические группировки, которые согласны с итогами государственного переворота. И даже «Оппозиционную платформу — За жизнь» заставляют включать националистов в списки своих кандидатов», — отметил политолог.

По этой же причине на Украине нет русской партии, которая выражала бы интересы русскоязычных граждан Украины.