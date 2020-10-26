Врач перечислил препараты, которые должны быть в аптечке во время пандемии

Москва, 26 октября. Перечислены самые нужные медикаменты, которые должны находится в каждом доме во время пандемии коронавируса. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По ее словам, из-за большого числа зараженных коронавирусом и переполненности больниц многим россиянам приходится лечиться самостоятельно, пишет News.ru. Если человек чувствует недомогание, ему необходимо сразу же обратиться ко врачу, но это не исключает того факта, что в домашней аптечке у каждого должно быть пять нужных препаратов. Они помогут облегчить самочувствие в каких-либо экстренных случаях до приезда медиков.

По мнению эксперта, в аптечке должны лежать ацикловир, парацетамол и аспирин, а также антибиотики-макролиты, которые используются при лечении пневмонии. Врач особо подчеркнула, что в случае с антибиотиками конкретный препарат прописывает врач.

"И, конечно, всегда должны быть лекарства для поддержания здоровья кишечника — это лактобактерии, бифидобактерии. Потому как здоровый кишечник — это 80% нашего иммунитета", — добавила Лапа.

Кроме того, эксперт отметила важность правильного питания и посоветовала включить в рацион богатые витаминами продукты.

Ранее врачи рассказали, что коронавирус может повлиять на рождаемость будущих поколений. Даже при бессимптомном течении болезни у детей в будущем могут быть проблемы с репродуктивным здоровьем, передает "Ридус".