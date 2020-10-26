На Южном берегу Крыма рассказали, как начался отопительный сезон

Симферополь, 26 октября. Отопительный сезон сегодня начался в Ялте. Тепло сначала решили подать в детские сады и школы. По состоянию на полдень 26 октября, тепло пока было не везде. Так, заведующая детского сада №12 в Алупке сообщила журналисту ФАН, что батареи уже очень горячие, тогда как в детском саду №9 на улице Садовая в Ялте тепла еще не было.

«Мы подали заявку. На данный момент сейчас нас подключают, как я понимаю. Но сейчас у нас температурные показатели все в норме», — сообщила заведующая садом Светлана Полевик.

Как сообщили в ялтинском ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», тепло сегодня получат все школы и детские сады города.

«Всем объектам социально-культурной сферы Ялты, кто подал заявки, тепло сегодня будет обеспечено», — сообщили ФАН в абонентском отделе «Крымтеплокоммунэнерго» Ялты.

Там также добавили, что остальным абонентам придется подождать до тех пор, пока погода войдет в необходимый температурный режим.

«Нужно чтобы среднесуточная температура на протяжении нескольких суток была +8 градусов», — добавили в «Крымтеплокоммунэнерго» Ялты.

22 октября решение начинать отопительный сезон приняли в Алуште, Белогорске, Джанкое, Евпатории, Красноперекопске, а также в Бахчисарайском, Белогорском, Кировском, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском и Советском районах. Там провели тестовое заполнение системы и пробные запуски котельных.

«На территории муниципалитетов началась поэтапная подача тепла в учреждения социальной сферы, образования и здравоохранения. В дальнейшем теплоноситель будет подан в жилые дома», — сообщила пресс-служба министерства ЖКХ республики.

По всему полуострову отопительный сезон начнется 27 октября. Об этом сегодня на совещании о ситуации с водоснабжением Симферополя сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Со вторника, с завтрашнего дня, полностью начинаем подачу отопления, начинается отопительный сезон», — сказал Аксенов.

Тепло на полуострове сначала будут подавать в больницы, детские сады, школы, интернаты, государственные и социальные службы.

После того, как похолодает, тепло будут получать и жители полуострова. Пока синоптики снижения суточной температуры не спрогнозировали. По их данным, на этой неделе в Крыму температура воздуха днем не опустится ниже отметки +22 градуса, а ночью +12 градусов.