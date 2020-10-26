Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

На Южном берегу Крыма рассказали, как начался отопительный сезон

37

На Южном берегу Крыма рассказали, как начался отопительный сезон

Симферополь, 26 октября. Отопительный сезон сегодня начался в Ялте. Тепло сначала решили подать в детские сады и школы. По состоянию на полдень 26 октября, тепло пока было не везде. Так, заведующая детского сада №12 в Алупке сообщила журналисту ФАН, что батареи уже очень горячие, тогда как в детском саду №9 на улице Садовая в Ялте тепла еще не было.

«Мы подали заявку. На данный момент сейчас нас подключают, как я понимаю. Но сейчас у нас температурные показатели все в норме», — сообщила заведующая садом Светлана Полевик.

Как сообщили в ялтинском  ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», тепло сегодня получат все школы и детские сады города.

«Всем объектам социально-культурной сферы Ялты, кто подал заявки, тепло сегодня будет обеспечено», — сообщили ФАН в абонентском отделе  «Крымтеплокоммунэнерго» Ялты.

На Южном берегу Крыма рассказали, как начался отопительный сезон

Там также добавили, что остальным абонентам придется подождать до тех пор, пока погода войдет в необходимый температурный режим.

«Нужно чтобы среднесуточная температура на протяжении нескольких суток была +8 градусов», — добавили в «Крымтеплокоммунэнерго» Ялты.

22 октября решение начинать отопительный сезон приняли в Алуште, Белогорске, Джанкое, Евпатории, Красноперекопске, а также в Бахчисарайском, Белогорском, Кировском, Красноперекопском, Сакском, Симферопольском и Советском районах. Там провели тестовое заполнение системы и пробные запуски котельных.

«На территории муниципалитетов началась поэтапная подача тепла в учреждения социальной сферы, образования и здравоохранения. В дальнейшем теплоноситель будет подан в жилые дома», — сообщила пресс-служба министерства ЖКХ республики.

На Южном берегу Крыма рассказали, как начался отопительный сезон

По всему полуострову отопительный сезон начнется 27 октября. Об этом сегодня на совещании о ситуации с водоснабжением Симферополя сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Со вторника, с завтрашнего дня, полностью начинаем подачу отопления, начинается отопительный сезон», — сказал Аксенов.

Тепло на полуострове сначала будут подавать в больницы, детские сады, школы, интернаты, государственные и социальные службы.

После того, как похолодает, тепло будут получать и жители полуострова. Пока синоптики снижения суточной температуры не спрогнозировали. По их данным, на этой неделе в Крыму температура воздуха днем не опустится ниже отметки +22 градуса, а ночью +12 градусов.

Новости партнеров