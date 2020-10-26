Впервые с 25 сентября курс евро упал ниже 90 рублей

Москва, 26 октября. Курс европейской валюты опустился ниже отметки в 90 рублей в ходе торгов Мосбиржи.

Курс евро находился на аналогичном уровне 25 сентября, после чего демонстрировал рост. В ходе валютных торгов евро упал в цене на 0,34% к закрытию предыдущей сессии, до уровня 89,98 рубля по состоянию на 16:53 по московскому времени. Снижение демонстрирует и американская валюта — доллар растерял дневной рост и упал до 76,07 рубля. Обе валюты достигли минимума за почти месячный период.

На открытии торгов Мосбиржи 26 октября курс доллара составил 76,54 рубля, подорожав на 0,55% относительно пятничной сессии. По состоянию на 10:10 по московскому времени курс доллара находился на отметке 76,47 рубля, а курс евро — 90,45 рубля.