Актриса Ильяшенко рассказала, как потеряла слух на съемках «Аванпоста»

Москва, 26 октября. Актриса Лукерья Ильяшенко, снявшаяся в сериале "Аванпост", рассказала о внештатных ситуациях на площадке. Однажды артистка на некоторое время лишилась слуха.

По словам Ильяшенко, однажды на съемочной площадке "Аванпоста" оказалось много пиротехники и оружия.

"Между дублями наш каскадер решил разрядить пистолет и выстрелил в небо без предупреждения. Меня реально оглушило, и я очень испугалась", — поделилась актриса с изданием Teleprogramma.pro.

Выстрел прозвучал буквально в пяти метрах от Ильяшенко. Артистка призналась, что из-за громкого звука на полчаса потеряла слух. После этого инцидента актриса старается обходить стороной пиротехников, каскадеров и специалистов по оружию.

При этом на съемках "Аванпоста" случались и забавные моменты. Например, Ильяшенко очень веселили павильонные съемки, где актеры тряслись от страха перед крестиками на хромакее, представляя себе инопланетян.

Также актриса рассказала, что дублеры в сложных сценах использовались редко. В основном актерам приходилось выполнять все самостоятельно.

Показ многосерийной версии фантастического триллера "Аванпост" стартует 26 октября на канале ТВ-3. В сериале рассказывается о мире, который оказался на грани катастрофы.