Государственные авиакомпании потратили сотни миллионов на борьбу с COVID-19

Самолеты, как и любой другой вид транспорта, находятся в группе риска распространения коронавируса. ФАН решил узнать, как авиакомпании борются с COVID-19, какие меры предпринимают, чтобы не допустить на борт распространителя инфекции, и что будет делать экипаж, если человек, больной коронавирусом, все же попадет на борт.

Распространение

Прежде всего мы решили выяснить у экспертов, какой вид транспорта считается самым безопасным в плане распространения коронавируса. Для этого ФАН связался с доктором медицинских наук, профессором, бывшим главным врачом СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина», заведующим кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Алексеем Яковлевым.

«Это такие вопросы, ответы на которые точно пока никто не знает, — говорит он. — Самый защищенный — это когда человек едет в своем автомобиле. А из общественного транспорта — там, где выше разобщенность пассажиров. Если человек один в купе едет в поезде — это один риск. Если четыре человека без масок — это другой. А проверки, которые человек проходит перед полетом, не сильно помогают. Человек может быть совершенно здоровым внешне, а уже заражать. Известно, что человек становится заразен за пару дней перед тем, как заболевает».

По словам вирусолога, все методы проверки пассажиров не дают 100%-ной гарантии. Установленные проверки могут выявить лишь явных больных. Но Яковлев считает, что если все будут соблюдать правила безопасности — все те же маски и пресловутые 1,5 метра, то риск заразиться будет значительно меньше.

«Все зависит от того, насколько мы с вами стараемся придерживаться тех правил, которые на сегодняшний день известны, — продолжает собеседник ФАН. — Потому что еще много непонятного. У меня ощущение, что заразность у этого вируса ниже, чем у гриппа».

Предосторожности

В авиационных перевозках еще при эпидемии гриппа были разработаны специальные рекомендации: как вести себя каждому члену экипажа в случае появления на борту человека с опасной инфекцией. Утверждены они были в 2018 году Советом по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.

На борту каждого пассажирского самолета должен быть универсальный профилактический пакет. В него входят: порошкообразное гелеобразующее средство с дезинфицирующим эффектом, дезинфицирующее средство для очистки поверхностей (спрей), салфетки с дезинфицирующим средством, салфетки антисептические из нетканного материала спиртовые, салфетки тканные влаговпитывающие, защитные очки и экраны для лица, маски, перчатки и шапочки медицинские, защитный фартук и хирургический халат, пакеты полиэтиленовые для отходов, патологоанатомический пакет с ручками, карты о местонахождении пассажира и ручки для их заполнения.

Экипаж

Согласно инструкции, командир экипажа обязан сразу информировать диспетчера о нахождении на борту инфицированного пассажира, а затем дать распоряжение старшему бортпроводнику на оказание помощи больному. Но при этом сам экипаж полностью изолируется в своей кабине. А на контакт и сопровождение больного до прибытия на борт врачей выделяется только один проводник, который первым и выявил инфицированного. Старший бортпроводник обязан провести дезинфекцию места, где сидел больной человек, дать команду на прекращение питания, разнос напитков и предупредить пассажиров о закрытии туалетов. В обязанности экипажа входит и задержка всех пассажиров на борту после приземления до прибытия инфекционистов. Далее полномочия передаются прибывшим медикам.

То есть в авиации план по борьбе с любым, даже более страшным заболеванием проработан давно. Но все равно авиакомпании встали перед необходимостью тратить большие деньги на дополнительные меры.

Закупки

Несмотря на всю готовность к столкновению с вирусом, государственным авиакомпаниям пришлось нести дополнительные многомиллионные расходы на борьбу с распространением COVID-19. Дело в том, что в вышеописанном комплекте предполагалось лишь пару перчаток или масок. Когда же вирус принял планетарные масштабы, авиакомпании, которые продолжали работать в самый разгар пандемии, были вынуждены докупить защитные средства. Например, «Аэрофлот» в июле 2020 года объявил закупку пяти миллионов пар перчаток размером от S до L на сумму свыше 82 миллионов рублей, а также 13 200 000 трехслойных масок на сумму свыше 53 миллионов рублей. «Победа» вслед за «старшим братом» тоже потратила полмиллиона на дополнительные расходы на маски.

Но дальше всех пошла авиакомпания «Россия», которая объявила тендер на проведение исследований по лабораторной диагностике образцов биологических материалов на сумму в 2,6 миллиона рублей. То есть компания решила протестировать своих сотрудников на COVID-19 — согласно договору, исполнитель должен до конца года проверить 3776 анализов. В конкурсе участвовали четыре компании, в том числе федеральное бюджетное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге». Правда, в итоге контракт достался АО «Ситилаб», предложившему наименьшую цену за один анализ.

Негосударственные крупные авиакомпании тоже понесли огромные расходы на дополнительные средства защиты: «Уральские авиалинии» потратили более 10 миллионов на маски и перчатки, «Сибирь» — более 8 млн. И это помимо запланированных покупок. Согласно новым правилам, принятым в авиакомпаниях, на борту сейчас все члены экипажа должны быть в масках и перчатках, даже пилоты, которые фактически не контактируют с пассажирами.

Напомним, в мае кабинет министров выделил 23,4 миллиарда рублей на поддержку крупных российских авиакомпаний в период пандемии. Но эти деньги можно было потратить на зарплаты (60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи за авиатехнику (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема). Если оставались деньги, то их можно было израсходовать на операционную деятельность и содержание имущества. Субсидии на закупку средств защиты не предполагалось.