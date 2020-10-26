Запад призвали поставить Эрдогана на место за торговую войну с Францией

Турция, почувствовав вкус к гибридным войнам в Сирии и в Карабахе, вторгается теперь и в европейскую политику. Подробнее — в материале ФАН.

Экономическая война

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган объявил Франции экономическую войну. Турецкий лидер призвал своих граждан отказаться от французских товаров.

«Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!» — заявил Эроган.

Турецкий лидер решился на подобный шаг, когда его французский коллега Эммануэль Макрон заявил о намерении бороться с «носителями радикальной идеологии (ислама)» после теракта 16 октября. Тогда Эрдоган ответил, что президенту Франции нужно подлечить его «психические расстройства». При это он добавил, что любое проявление враждебности к исламу — это проявление враждебности к Турции, и так Европа готовит свой конец.

Закат Европы

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин прокомментировал заявление Эрдогана.

"Европа, видимо, не до конца осознала, что ее население изменилось. И Эрдоган имеет существенное влияние на европейских мусульман. Отказ от французских товаров — это один из первых шагов будущей полноценной торговой войны. И здесь надо спросить европейцев: "Закат Европы" уже состоялся?" Или они до сих пор этого не осознают?" — пояснил Бредихин.

Вкус гибридных войн

Политолог Максим Жаров отметил, что Реджеп Эрдоган, почувствовав вкус к гибридным войнам в Сирии и в Карабахе, вторгается теперь и в европейскую политику. Президент Турции учитывает слабость внутренней французской политики Эммануэля Макрона и поэтому навязывает французскому президенту соревнование в популизме. Первый раунд Эрдоган у Макрона уже выиграл (Франция была вынуждена отозвать своего посла из Турции), теперь речь идет о торговой войне между двумя странами.

"Цель всего этого гибридного противостояния Эрдогана против Макрона, на мой взгляд, заключается в показательном понижении роли Франции в ближневосточных делах и в дискредитации лично Эммануэля Макрона. Если Эрдоган создаст видимость, что он заставил Макрона изменить позицию по внутреннему французскому вопросу (о построении «правильного ислама»), то таким образом президент Турции покажет лидерам США и Великобритании, что он в состоянии сделать с ними то же, что и с Макроном", — заключил Максим Жаров.

Эрдоган выходит из-под контроля

По словам эксперта Института стран СНГ Ивана Скорикова, Эрдоган откровенно и дерзко выходит из-под контроля Запада. Турция форсирует идею геополитического реванша после неудачного мятежа военных в 2016 году, организованного Западом. Эрдоган тогда устоял и решил сплотить нацию на идее сильного государства, а сам лично стать большим лидером, чем основатель современной светской Турции Кемаль Ататюрк.

"В стране тогда резко начался всплеск исламизации. Не случайно незадолго до военной авантюры в Закавказье Эрдоган, несмотря на все протесты лидеров христианских государств, превратил музей Святой Софии снова в мечеть. Ему уже стало тесно в национальной Турции, он грезит лаврами османских султанов с новой идеей — «пантюркизма». В 2016 году он понял, что партнеры по НАТО — не друзья, а лишь временные попутчики. Он больше не хочет двигаться в ЕС, куда его 40 лет не берут, поэтому ататюрковская вестернизация быстро свертывается, и Турция лезет за свои границы — на Восток, на Юг, на Север. Турецкие эмиссары запустили щупальца не только в постсоветский Азербайджан, но и на весь Ближний Восток, в Казахстан и Среднюю Азию, даже в российские Крым и Татарстан. Эрдоган сегодня сталкивается не только с интересами России, Ирана, но и бросает вызов сателлитам США, той же Саудовской Аравии", — пояснил Иван Скориков.

Эксперт отметил, что в карабахском конфликте Эрдоган ведет себя слишком дерзко, чтобы Франция и США, сопредседательствующие вместе с Россией в минской группе, отдали ему регион на откуп. К тому же в этих странах традиционно сильное армянское лобби.

"Защитник тюркского мира, защитник мусульман, султан-суверен — вот такой имидж стремительно формируется у Эрдогана внутри и вне Турции. И Макрон после откровенного хамства должен призвать турецкого реваншиста опомниться на самых высоких международных площадках. Здесь Россия окажет Франции полную поддержку. Ссора Анкары и Парижа нам на руку. Пора собирать Совбез ООН, в который входят и Фракция, и Россия, и те же США, и указать Эрдогану его место. В Штатах, правда, сейчас в разгаре избирательная кампания и вряд ли там будут разыгрывать "турецкую" или шире — "исламскую" карты", — добавил Иван Скориков.

По словам эксперта, Турция — страна, уличенная в прошлом веке в страшном геноциде собственного армянского населения по религиозному принципу. Через 100 лет Турция вновь пытается решить «армянский вопрос» и провоцирует религиозный милитаризм в Европе, наплевав на собственную репутацию. Это уже не просто популизм для внутренней аудитории, это — прямой вызов всему современному миропорядку, уверен политолог.