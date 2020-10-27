Законодатели рассказали о поправках в проекты по Конституции

Пленарное заседание Госдумы во вторник, 27 октября, могут посвятить рассмотрению президентских проектов по Конституции РФ. Речь идет о пакете инициатив безопасности, внешней разведке, об уполномоченном по правам человека. Многие из изменений повторяют то, что теперь закреплено на уровне основного закона. Некоторые депутаты предложили поправки, которые более подробно раскрывают конституционные изменения. Однако, как выяснил ФАН, ко второму чтению тексты документов останутся без изменений.

Укрепление суверенитета и защита территориальной целостности

Согласно новеллам, Совет Федерации будет рассматривать кандидатуры глав Службы внешней разведки (СВР) и ФСБ по представлению президента. Согласно законодательству, их назначает и снимает президент России.

Верхняя палата парламента, в свою очередь, проводит консультации по предложенным кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности. Для работников органов безопасности и внешней разведки запрет на иностранное гражданство дополняется запретом иметь вид на жительство на территории иностранного государства.

Уточняется статус и задачи Совбеза — это защита суверенитета, независимости и государственной целостности, предотвращение внутренних и внешних угроз, пресечение действий, направленных на отчуждение части территории РФ, а также призывов к таким действиям. Кроме того, вводится запрет для зампредседателя, секретаря и членов Совбеза на хранение денежных средств за рубежом — как наличными, так и в банках.

Омбудсмену, в свою очередь, могут запретить иметь иностранные счета, вклады и гражданство. Президентский уполномоченный будет обязан постоянно проживать в России. Уточняется, что омбудсменом может быть гражданин России не моложе 35 лет.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») ранее подчеркнул, что законопроекты направлены на реализацию новых конституционных положений.

«Их цель — укрепление суверенитета и защита территориальной целостности нашей страны. Нормы новых законов закрепляют единообразные требования и ограничения для лиц, занимающих ответственные должности. Те государственные посты, которые критически важны для обеспечения безопасности и суверенитета страны», — сказал он.

Добавим, что в рамках заседания депутаты также рассмотрят в третьем чтении два проекта, касающихся формирования правительства и Конституционного Суда. Эти законопроекты также направлены на реализацию изменений в Конституцию РФ одобренных на общероссийском голосовании.

Кроме того, в первом чтении рассмотрят проект о приоритете Конституции над решениями международных организаций. Этот пакет затрагивает Гражданский, Гражданский процессуальный, Арбитражный процессуальный, Уголовно-процессуальный, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, а также еще 115 законов.

Чиновники должны жить в России

Фракция КПРФ поддержит вторую часть президентского пакета, рассказал ФАН первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. При этом коммунисты внесли свои поправки в законопроект об омбудсмене и о безопасности.

«Эти инициативы касаются дополнительных ограничений при назначении на должность, касающиеся запрета иметь счета в банках за рубежом. Мы дополняем это новациями, предлагаем запретить чиновникам и омбудсмену также иметь имущество на территории иностранного государства, — сказал депутат. — Очень странно говорить про запрет иметь счета, если мы не запрещаем иметь собственность, которая больше привязывает человека к государству».

Отметим, что профильный комитет не поддержал поправки коммунистов. Как объяснил зампред комитета Госдумы по госстроительству Даниил Бессарабов, требования и ограничения к Уполномоченным по правам человека уже установлены в Конституции. Задача законодателей в данном случае заключается в том, чтобы нижестоящий закон привести в соответствие с Конституцией РФ, добавил депутат.

«Мне кажется, что предложенные президентом требования и запреты обоснованы: открывать и иметь счета и вклады, расположенные за пределами Российской Федерации, — отметил он. — А формулировка, которую предлагают коллеги, на мой взгляд, расплывчата и избыточна. Они не предлагают запретить недвижимое имущество, они говорят о запрете всего имущества, в том числе, и движимого».

Бессарабов добавил, что такой запрет может распространяться на бытовые ситуации. Например, когда человек заказывает в зарубежном Интернет-магазине велосипед или другой товар, и с момента покупки это его собственность, которая, пока не пересечет границы России, является имуществом, находящимся за пределами нашей страны. И это уже серьезно ограничивает должные лица в части осуществления бытовых простейших сделок, отметил парламентарий. По его словам, такая неточность и непродуманность формулировок может нарушить права людей.

«Мы в «Единой России» считаем, что законопроекты президента уже глубоко проработаны, мы их концептуально и содержательно поддержали. Не вижу оснований, что-либо добавлять в части их приведения в соответствие с Конституцией», — сказал Бессарабов.

Фракции поддерживают законопроекты Путина

В среду, 21 октября, при рассмотрении соответствующих законопроектов в первом чтении, глава комитета Госдумы по федеративному устройству Алексей Диденко (ЛДПР) обратил внимание на необходимость изменить процедуру утверждения уполномоченного на должность. Он заявил, что фракция неоднократно вносила в Госдуму законопроект, связанный с процедурой избрания на должность Уполномоченного по правам человека.

Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов объяснил ФАН, что ЛДПР все же не будет вносить поправки, так как изначально поддержала все законопроекты, которые внес президент.

«Данные законопроекты направлены на совершенствование действующих норм права в связи с тем, что была обновлена Конституция. За рамки, что были заложены в новом Основном законе, мы, как законодатели, ко второму чтению выходить не можем, какие бы призывы, пожелания, идеи ни возникали», — отметил он.

В «Справедливой России» ФАН заявили, что не планируют внесения поправок. По словам первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Михаила Емельянова, сейчас в законопроектах могут появиться технико-юридические и лингвистические замечания. Он заметил, что они ни в коем случае не нарушают концепцию документов и не меняют их принципов, потому как все уже заложено в Конституции.

Отметим, спикер Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что палата по максимуму рассмотрит проекты с поправками в развитие Конституции до конца года. По его словам, в законотворческом портфеле — 1305 законопроектов​​​.

«Депутаты определили приоритеты. Среди них — помощь людям и все то, что связано с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Это законопроекты в исполнение принятых норм Конституции: у нас на сегодняшний день в Думе 20 законопроектов находится на рассмотрении, из которых 14 инициированы президентом Российской Федерации. Один законопроект принят уже в третьем чтении, два законопроекта — во втором чтении, семь законопроектов — в первом чтении», — сказал Володин.

Рабочую группу по поправкам к Основному закону сформировали 15 января, в день, когда Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил обдумать возможность изменить Конституцию. После общероссийского голосования он попросил группу продолжить работу и отслеживать принятие конституционных законов. При внесении пакета законопроектов во исполнение норм Конституции в Думу президент назначил сопредседателей группы Андрея Клишаса, Павла Крашенинникова и Талию Хабриеву своими представителями при обсуждении этих инициатив.