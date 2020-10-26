Дочь ведущего Первого канала спровоцировала скандал на шоу «Голос»

Москва, 26 октября. Шоу "Голос" снова оказалось в центре скандала из-за участия в проекте родственника известной личности. На этот раз зрители возмутились, что в песенном мастерстве соревнуется дочь ведущего Первого канала Романа Будникова.

Участие дочери ведущего программы "Доброе утро" прокомментировал на своей странице в Instagram актер Станислав Садальский. Он назвал 18-летнюю девушку очередной "дочерью Алсу".

"Воистину, миром правят связи, стоит ли в чем-то винить ведущих, которым Аксюта (продюсер "Голоса". — Прим. ФАН) велел повернуться", — написал артист.

Зрители "Голоса" были возмущены, узнав, кто является отцом девушки. Подписчики поблагодарили Садальского за то, что он "раскрыл им глаза".

"А я-то думала, что они так вдруг восторгаются этой бездарностью. Конечно, сомнения были, что очередной блат. Спасибо, развеяли туман"; "Это наша реальность, от которой в лес не убежишь"; "Это кумовство смотреть невозможно! Ложь и подхалимство!"; "А я-то думаю, что ей столько времени эфирного отдали", — написали в комментариях.

Также некоторые признались, что вообще перестали смотреть "Голос" после прошлогоднего скандала с дочерью Алсу, в поддержку которой на детской версии шоу специально накрутили SMS-голоса, передает "Культуромания".