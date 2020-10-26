Генпрокуратура нашла массу нарушений на аттракционах и в зоопарках

Москва, 26 октября. Деятельность частных зоопарков и эксплуатация детских аттракционов в России осуществляются с большим количеством нарушений. Об этом свидетельствуют результаты прокурорских проверок.

Генпрокурор Игорь Краснов ранее поручил провести проверки в регионах в связи с тем, что дети стали чаще травмироваться в этих развлекательных местах. Сотрудники надзорных органов пресекли более 2,5 тысячи нарушений в местах размещения аттракционов и при работе зоопарков.

"Установлено, что хозяйствующими субъектами — владельцами развлекательных аттракционов — не выполнялись обязанности по надлежащему содержанию техники, соблюдению правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований», — отметила пресс-служба ведомства.

Игнорировались даже требования относительно мер борьбы с коронавирусом. Одним из распространенных нарушений было отсутствие информации о правилах пользования аттракционом.

Ненадлежащим образом содержались животные в частных зоопарках. Далеко не везде были установлены таблички, запрещающие подходить к животным и кормить их.