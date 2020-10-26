Что известно о надбавке к пенсии в 5,6 тыс. рублей

В СМИ появились новости, что некоторые категории россиян могут получить надбавку к пенсии в размере 5,6 тысячи рублей. Что известно об этой выплате, и на какие надбавки имеют право граждане РФ пенсионного возраста, разбирался ФАН.

Кто сможет получить 5,6 тысячи рублей

Пресса ранее сообщила, что российские пенсионеры в следующем году смогут получить новую денежную надбавку к выплатам. Речь идет о сумме в 5600 рублей.

Как выяснилось, нововведение затронет пенсионеров Мурманской области: в сентябре 2020 года депутаты областной думы приняли законопроект, согласно которому величина прожиточного минимума пенсионера в регионе увеличится на 5%. Показатель предлагается установить на уровне 15 066 рублей — это на 712 рублей выше показателя, установленного в 2020 году. Неработающие пенсионеры, которые получают меньше, имеют право на получение региональной социальной доплаты к пенсии. Средний размер доплаты сейчас составляет 4720 рублей.

«Сегодня в Мурманской области более 18 тысяч получателей социальной доплаты к пенсии. Необходимые средства заложены в бюджете. Это всего более одного миллиарда рублей, 780 миллионов — федеральные средства», — сказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Как сообщила председатель комитета областной думы по социальной политике и охране здоровья Надежда Максимова в комментарии изданию «Комсомольская правда — Мурманск», средний размер доплаты к пенсиям в 2021 году составит 5,6 тысячи рублей.

«По прогнозам, доплату к пенсии в 2021 году получат почти 19 тысяч человек, а ее средний размер составит 5600 рублей», — сказала парламентарий.

Как отмечает издание, надбавку жители Мурманской области будут получать с января 2021 года.

Кому начисляют 11,3 тысячи рублей

Российским пенсионерам, достигшим 80 лет, фиксированную выплату к пенсии увеличивают на 100%. Об этом напомнили в отделении ПФР по Тамбовской области. С 1 января 2020 года размер фиксированной выплаты увеличился на 6,6% и составил 5686,25 рубля.

«Повышенный ее размер для граждан, достигших 80-летнего возраста, составляет 11 372,5 рубля», — сообщили в отделении ПФР по Тамбовской области.

При этом перерасчет страховой пенсии по старости осуществляется автоматически: обращаться с заявлением не нужно. Выплата будет пересчитана со дня достижения пенсионером 80 лет.

«Выплата страховой пенсии с учетом повышения производится в месяце, следующем за месяцем исполнения 80 лет», — пояснили специалисты Пенсионного фонда.

Повышенная фиксированная выплата, начисляемая пенсионерам в возрасте от 80 лет, не распространяется на пенсионеров, являющихся инвалидами первой группы. Фиксированная выплата была повышена для них в два раза при установлении инвалидности.

Россияне, которые проработали не меньше 15 лет на Крайнем севере и имеют страховой стаж 20 и 25 лет (для женщин и мужчин соответственно), имеют право на дополнительную прибавку к фиксированной выплате по достижении 80 лет.

«При достижении 80-летнего возраста 100-процентное повышение дополнительно увеличивается на 50%», — добавили в ОПФР.

Тем, кто не меньше 20 лет работал в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, повышение фиксированной выплаты дополнительно увеличивают на 30%.